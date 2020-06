Ivan Cottini compie 36 anni. Il ballerino più famoso della televisione, sempre sorridente, attivo e sportivo, festeggia oggi 24 giugno il suo compleanno. La sua storia ha commosso moltissimi spettatori tanto da renderlo uno dei protagonisti fissi di moltissime trasmissioni, da Storie Italiane a Amici.

Ivan Cottini, la danza e la sclerosi multipla

La sclerosi multipla è arrivata improvvisamente ormai diversi anni fa. Proprio a noi di The Social Post aveva raccontato che una mattina, alzandosi dal letto, si era accorto che qualcosa non andava: “Facevo una vita molto sregolata“, ci raccontava, ma le cose con il tempo non sono migliorate.

“Non riuscivo a stare in piedi e l’allarmismo è salito“. Poi la scoperta della malattia e la voglia di continuare a vivere. Da quel momento è anche nata la sua passione per la danza e da lì la fama. Moltissime trasmissioni tv lo hanno inviato per vederlo ballare e raccontare la sua storia. Qualche mese fa è salito sul palco di Sanremo conquistando il pubblico dell’Ariston e anche quello a casa.

La più grande vittoria però è stata la nascita di Viola, sua figlia: “Io Viola la volevo talmente tanto, però il tempo passava e i farmaci che prendevo mi impedivano di adempiere ai miei doveri coniugali.

Così, senza chiedere niente ai medici, ho smesso i farmaci e finalmente, dopo qualche mese, è rimasta incinta“, ci aveva raccontato. Ora sui social lo si vede spesso divertirsi e ballare un po’ proprio con la figlia e chissà cosa faranno insieme per festeggiare il suo compleanno.

Intanto però per un giorno così importante, moltissimi vip, ma soprattutto amici hanno scelto di fargli una sorpresa speciale: un video-messaggio di auguri.

