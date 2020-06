Di questi momenti l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Scendono a 122 i nuovi casi di contagio registrati in 24 ore dopo settimane in cui, puntualmente, il numero si è sempre attestato al di sopra dei 200 casi. Sempre più basso anche il numero relativo ai nuovi decessi: 18 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus: calano i nuovi contagi e i decessi

Nel mondo sono 9 milioni i casi di Coronavirus accertati con la preoccupante situazione circoscritta agli Stati Uniti e al Brasile. In Italia, tuttavia, i dati sembrano continuare invece a confermare il trend in decrescita a riprova di una situazione sempre più sotto controllo.

In tutto, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono 283.833 i casi registrati in Italia relativi a persone che hanno contratto il virus dall’inizio di febbraio.

155 i ricoverati in terapia intensiva

All’interno di questo numero, 184.585 sono le persone guarite dal Covid-19 con l’incremento di 1.159 nuovi casi di persone guarite registrate in data odierna. 34.675 i casi totali relativi a persone decedute per Coronavirus in questi mesi in Italia, 18 i casi invece registrati nella sola data di oggi, 23 giugno.

Al ribasso, come dicevamo in apertura, il numero relativo ai nuovi casi di contagio: 122 i nuovi casi di contagio registrati per un totale di 19.573 persone attualmente positive al Covid-19 in Italia. Delle persone positive al Coronavirus, sono 1.853 le persone che si trovano al momento ricoverate con sintomi manifesti; 155 quelle ricoverate in terapia intensiva e 17.605 quelle che si trovano in isolamento domiciliare.