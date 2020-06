Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono sposati su una spiaggia da sogno a Zanzibar. I due innamorati erano arrivati sulla splendida isola della Tanzania per festeggiare i loro primi 4 mesi insieme e Luigi ha voluto regalare alla fidanzata una sorpresa speciale: una promessa di matrimonio che verrà poi replicata in Italia, come ha dichiarata la stessa Elena, in collegamento con Barbara d’Urso da Zanzibar.

Elena Morali alla d’Urso: “Ci siamo fatti una promessa di matrimonio”

Le telecamere di Live – Non è la d’Urso hanno immortalato i momenti della cerimonia con la quale la coppia ha sancito la propria unione.

Nonostante le voci che ancora circolano sul passato della showgirl, l’amore tra lei e Favoloso sembra più forte che mai. Nel corso del programma sono state mostrate le immagini della cerimonia: entrambi vestiti di bianco in perfetto stile “matrimonio sulla spiaggia”, i due si sono promessi amore eterno accompagnati dalla gente del luogo in abiti tradizionali che si è esibita in danze tipiche e molto suggestive.

Guarda il video: