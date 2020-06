Poco tempo fa, Lory Del Santo aveva raccontato come aveva conosciuto il padre dello scomparso figlio Loren, di cui non aveva mai voluto svelare l’identità.

Oggi, è stata proprio lei a confermare chi sarebbe l’uomo che ha incontrato poco prima di rimanere incinta del suo terzo figlio, che però non ha mai voluto essere un padre per Loren.

La storia di Ingrid Casares

È intricato il cammino attraverso il quale Fanpage è giunto alla conclusione che sarebbe Dennis Schaller, modello tedesco degli anni ’90-2000, il padre di Loren Del Santo.

La risposta è arrivata per una serie di incroci di date e circostanze: destino vuole che a distanza di 10 mesi dalla nascita di Loren sia nato Nico, il figlio di Ingrid Casares, ex compagna di Madonna che, come aveva contattato la Del Santo per far conoscere i due bambini (Nico e Loren) che erano di fatto fratelli.

Il nome sarebbe emerso grazie a dei racconti della Casares, fatti al Miami Herald nel 2015: “Il nostro gruppo era formato da Madonna, Guy Ritchie, Gwyneth Paltrow e Guy Oseary oltre a me e Dennis Schaller, il mio ragazzo dell’epoca e padre di mio figlio”.

Lasciata quando il figlio aveva 2 anni

Ingrid Casares era molto nota negli Stati Uniti per la sua storia con Madonna e sulle pagine rosa era finita anche la sua relazione con Dennis Schaller. Il modello, però, avrebbe lasciato la Casares quando il piccolo aveva 2 anni, fatto confermato dalla stessa Del Santo a Fanpage: “Le ha scritto una mail in cui le chiedeva di non cercarlo. Lei chiaramente si è arrabbiata. Ha provato a cercarlo, è andata fino in Germania per spingerlo a tornare, ma non l’ha trovato.

Era molto arrabbiata”.

I rapporti tra Del Santo e Schaller

La del Santo ha anche confermato di aver avuto la relazione con Schaller e che sarebbe lui il padre di Loren, precisando però che non ha mai avuto interesse a ritrovarlo, né sarebbe arrabbiata con lui: “Non l’ho mai trovato, pur non avendolo mai cercato. È sparito. Devin ha provato a cercarlo ma non è riuscito a trovarlo”.

