Lory Del Santo è stata ospite di Live – Non è la d’Urso, dove ha rivelato per la prima volta chi fosse il padre di Loren. Il figlio della showgirl si è tolto la vita lo scorso agosto, a causa di una misteriosa malattia psicologica che, come racconta Lory Del Santo, lo rendeva completamente distaccato da tutto.

Lory Del Santo racconta chi è il padre di Loren

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi a Barbara d’Urso svela la verità sul padre di Loren. “Non ho mai raccontato questa storia prima d’ora. Ho conosciuto questo ragazzo, voleva lavorare nel campo musicale, diventare un dj.

Stava viaggiando e ogni tanto faceva qualche foto di moda. Abbiamo avuto una relazione di 3 mesi e non vivevamo insieme“, ricorda Lory Del Santo.

La relazione è andata avanti in modo discontinuo finché lui “è partito a dicembre in America. Io non sapevo di essere incinta, era stata una storia bella ma non da taglio delle vene, sai, ‘oddio parte’. Io non sapevo dove fosse, lui girava il mondo“.

Il mancato incontro con il padre

Lory Del Santo non ha più sue notizie finché un giorno una donna le si avvicina in un bar: “Mi dice ‘Noi abbiamo qualcosa in comune’“, ma pensando si trattasse di una fan la showgirl non le h adato retta retta.

“Al terzo anno questo uomo arriva nel mio ufficio a Milano, io rimango sconvolta e dico ‘Ah, sei tornato’. Lui mi dice: ‘Io volevo sapere se era vera questa storia che hai un figlio, io vorrei vederlo’. Io gli ho detto che volevo sapere le sue intenzioni, i bambini sono delicati, se un padre vuole rimanere sono felice altrimenti meglio evitare.

Gli ho detto di vederci il giorno dopo, io ho aspettato e lui non è mai venuto“, racconta.

Il fratello di Loren

Da allora nessun contatto finché non è spuntata nuovamente questa donna, Ingrid Casares, ex fidanzata della pop star Madonna. Anche lei ha avuto un figlio dallo stesso uomo: “Qualche anno dopo sono andata a Miami e Devin ha trovato questa donna, l’ex fidanzata di Madonna, e mi ha detto di incontrarci. Ci siamo incontrate e abbiamo fatto incontrare i due bambini.

Lei aveva avuto una relazione con il padre, subito dopo, i bambini avevano 10 mesi di differenza“.

Inizialmente Lory Del Santo non ha voluto dire a Loren che fosse il fratello: “Non ho detto a Loren che era suo fratello, perché è una cosa delicata. Non era il momento, Loren è rimasto un po’ perplesso e lui mi ha chiesto perché gli presentavo i figli delle mie amiche“.

Un altro incontro è stato organizzato a casa di Madonna a New York quando Loren aveva 16 anni: “Io ero felice di questo incontro, perché era il fratello, uno sportivo. Ho spiegato tutto a Loren e lui mi ha guardato molto indifferente.

Mi ha detto ‘Io ho da fare’. Lui proprio in quel periodo stava sviluppando questa malattia che è essere distaccati da tutti“.

La terribile malattia

“Lui si è mostrato così indifferente che non sono riuscita a trattare nuovamente l’argomento“, racconta la showgirl, “Anche il fratello non ha mai conosciuto il padre, perché lui non ha mai voluto conoscere i suoi figli“. Purtroppo in quel periodo Loren precipitava sempre di più nel vortice della malattia.

“Abbiamo trovato questo foglio, lui scriveva delle piccole note, per lui la morte non aveva importanza, era solo un archivio“, spiega Lory Del Santo.

“Sono piccole cose, ma queste hanno aperto il mondo, sono andata dagli psicologi. Lui aveva probabilmente delle visioni, staccava, rimaneva immobile. In quel momento lui ha delle visioni, diverse, derivano da un mondo estraneo, qualcosa che non è positivo“, continua, “Mi sono chiesta tante volte perché non fosse molto affettuoso. Mi ha dato il primo bacio, spontaneo, quando avrà avuto 15 anni. Per lui era impossibile abbracciare, dare baci… Ogni tanto tornava se stesso e mi dava un bacetto. Gli ho detto sei la mia preziosità, la cosa più bella che ho“.

