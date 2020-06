Pierluigi Diaco (il conduttore di Io e Te in onda su Rai 1 alle 14.00) compie oggi, 23 giugno, 43 anni. La puntata è stata dunque particolare: moltissimi gli auguri da parte degli amici (anche famosi) arrivati in diretta al conduttore. L’affetto dimostratogli è stato così intenso per Diaco che alla fine si è commosso con tanto di lacrime.

Gli auguri in diretta a Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco è nato il 23 giugno 1977 e sebbene sia un conduttore esemplare e come tale abbia cercato di far passare sotto silenzio il suo compleanno, ci hanno pensato gli ospiti in studio e gli amici da casa a festeggiarlo a dovere, inviandogli affettuosi messaggi di auguri.

Dopo il “Buon Compleanno” da parte di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo – ospiti fissi del programma – la prima sorpresa per Diaco detto “Pigi” è arrivata nei minuti iniziali della puntata di oggi: in un video messaggio Mara Venier e Maurizio Costanzo si sono congratulati per la nuova candelina aggiuntasi alla torta.

Mara Venier e Maurizio Costanzo: una sorella e un padre per Diaco

“Tanti auguri a te, tanti auguri a Pigi!

” così affettuosamente Mara Venier parla in video a Diaco, seguita da un altro messaggio di Maurizio Costanzo: “Gli anni passano anche per te che sembri sempre molto giovanile […] Auguri! Sei una persona intelligente che sa fare il suo lavoro“. Il tutto è stato organizzato dalla redazione Rai all’insaputa di Diaco, che ha apprezzato molto la sorpresa e ringraziando ha esclamato: “Ma voi siete pazzi! Mara l’ho sentita cinque minuti fa… ma Mara, grazie di cuore… sei mia sorella e Maurizio è il papà che no ho mai avuto!

Mamma mia”.

Ma le sorprese non finiscono qui

Ma le sorprese della redazione non erano finite, e dopo la torta vegana portata da Jo Squillo – ospite del Faccia a faccia – il pappagallo-mascotte del programma ha di nuovo parlato, annunciando nuovi auguri: così sono partiti i videomessaggi di Rita Pavone, Maria Sole Tognazzi, Fabio Concato e Alex Britti.

Maria Sole Tognazzi: “Non cresciamo più“

Di questi videomessaggi, gli auguri più originali sono stati quelli di Maria Sole Tognazzi, che ha aggiunto una richiesta: “Da piccolo eri un vecchio.

Ora sei un bambino. So che questo messaggio ti risulterà stranissimo, però volevo dirti buon compleanno […]Con una richiesta però: non cresciamo più“.

Grande manifestazione di affetto anche da parte di Rita Pavone che fa gli auguri “ad uno dei più simpatici giornalisti e conduttori della televisione” e dal cantante preferito di Diaco, Fabio Concato che scherzando ha detto: “Sono Antonello Venditti… naturalmente mi hai già riconosciuto, il problema è che io invecchio e divento sempre più idiota […] sapendo che è il tuo compleanno volevo farti un sacco di auguri!“.

Alex Britti: “Pigi è un amico vero“

Alex Britti, con cui Diaco ha una profonda amicizia, ha così voluto dire: “Sono qui per fare gli auguri al mio amico Pierluigi.

È anche il compleanno di mio figlio [Edoardo]. Sono nati lo stesso giorno solo che uno è un fratellino e l’altro un figlio. Pigi è una persona molto sensibile, affettuosa, generosa, sincera. È un amico vero… sono molto contento di esserti amico“.

Pierluigi Diaco in lacrime per l’emozione

Pierluigi Diaco è stato sopraffatto dall’emozione. Durante i videomessaggi le sue espressioni sono variate tra l’incredulo e l’esterrefatto e tra le lacrime ha ringraziato gli amici per la bella sorpresa: “Non ho parole… Veramente… Non so che dire – a fatica Diaco ha continuato – Grazie a Rita Pavone, grazie alla mia migliore amica Maria Sole Tognazzi, grazie al mio cantautore preferito Fabio Concato e grazie ad un pezzo grandissimo del mio cuore, è l’amico che mi porto dietro da tutta la vita ed oggi è anche il compleanno di suo figlio Edoardo… Grazie Alex Britti!

“

Approfondisci

Pierluigi Diaco, malore durante l’intervista con Claudio Lippi

Laura Chimenti a Io e Te: “Ho voluto far uscire questo lato di me”

Andrea Vianello parla dell’ictus a Io e Te: “Adesso è una nuova vita”