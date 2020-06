Cristina Incorvaia, ex tronista del programma Uomini e Donne e partecipante del reality show Temptation Island, ha recentemente rilasciato un’intervista per Phonetoday.it. La donna ha avuto l’opportunità di rispondere a domande di vario genere: le due esperienze televisive, l’amicizia e l’amore. La Incorvaia ha parlato a cuore aperto, svelando parecchi aspetti personali.

L’esperienza a Uomini e Donne e Temptation Island

Cristina Incorvaia ha raccontato, ai microfoni di Phonetoday.it, di aver tratto degli insegnamenti di vita da queste due esperienze televisive. Sono stati per lei dei percorsi che l’hanno aiutata a raggiungere e ottenere delle consapevolezze in più, di cui ora fa tesoro nella vita.

In merito a come ha vissuto Uomini e Donne, ha ammesso: “Le persone ti possono ingannare, farti credere quel che vogliono pur di raggiungere i loro scopi. Tornerei nel programma solo perché sono riuscita ad imparare a valutare chi davvero ho di fronte“.

Per quanto riguarda l’esperienza a Temptation Island, l’ex dama del Trono Over ha raccontato di essersi molto divertita e di aver stretto dei buoni legami, in modo particolare con Sammy, il ragazzo con cui si è rapportata.

“Sammy mi ha aiutato a fare introspezione e a liberarmi di vari problemi causati dalla mia situazione amorosa“.

È stata poi appunto aperta un piccola parentesi sulla sua relazione con David Scarantino, nata a Uomini e Donne e conclusasi proprio a seguito della loro partecipazione proprio a Temptation Island. In questo caso, la sua risposta è stata breve e concisa: “Non ci ho messo una pietra sopra, ma un macigno“.

L’amicizia con Pamela Barretta

È ormai nota la forte amicizia sviluppatasi tra Cristina Incorvaia e Pamela Barretta, dama del Trono Over.

A confermare questo sono anche le tante foto e i video pubblicati sui profili Instagram. Cristina ha raccontato di aver passato molto tempo accanto all’amica, la quale ha vissuto l’ultimo periodo a Uomini e Donne in modo negativo. Il motivo del trambusto è stata la rottura con Enzo Capo: Pamela ne sarebbe uscita parecchio affranta e delusa. La stessa Incorvaia ha dichiarato: “Ero davvero preoccupata per via del suo stato psicofisico“.

Cristina Incorvaia, come ha dato modo di notare in trasmissione, è sempre ben diretta e infatti ha rilasciato anche un parere sulla loro relazione: “Di quella storia penso in base a ciò che ho letto, visto e ascoltato.

Per me è un amore malato! Con le consapevolezze che ora possiedo, è un amore che troncherei all’istante!“.

Cristina Incorvaia, l’uomo che desidera e un sogno particolare

Inevitabile una domanda sulla vita privata e sul tipo di uomo che Cristina Incorvaia ricerca. Schiettamente, Cristina ha dichiarato: “Al momento sono single, ma non sono a corto di attenzioni varie. Il mio uomo ideale è che colui che conosce il rispetto e ha valori importanti, quali amore e fedeltà. Certo, deve attrarmi fisicamente, ma non deve essere per forza palestrato.

Deve essere intrigante e colpirmi al primo impatto“.

Ed infine, alla domanda su quale sia il suo sogno nel cassetto, l’ex tronista ha risposto dicendo che le piacerebbe moltissimo crearsi una famiglia. Cristina ha inoltre aggiunto di avere una concezione della famiglia tradizionale ed è consapevole che oggi non è così semplice.

