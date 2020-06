Compirà a breve 45 anni, ma Martina Colombari afferma di preferire la se stessa di oggi rispetto alla sua versione giovanile. Eletta Miss Italia a soli 16 anni, l’attrice e modella racconta a La Vita in Diretta quali siano gli uomini della sua vita: il figlio Achille e il marito Billy Costacurta, con il quale ha da poco festeggiato 16 anni di matrimonio.

Martina Colombari e Billy Costacurta, mille volte “Sì”

“Io mi risposerei domani, sono molto felice della scelta fatta”, dichiara con sicurezza Martina Colombari. Il suo legame con Billy Costacurta è più forte che mai: “In quarantena abbiamo avuto modo di riscoprire un rapporto differente”, spiega.

I due si sono conosciuti attraverso un amico in comune. “Inizialmente ero un po’ intimorita, per di più sono juventina”, confessa l’attrice, che però afferma: “È stato amore a prima vista, mi ha subito conquistato”.

Il rapporto con il figlio Achille

Dal loro amore nel 2004 è nato il figlio Achille. Ormai nel pieno della turbolenta età adolescenziale, è definito dalla madre come un ragazzo “un po’ spettinato, una testa speciale”. “Gli adolescenti sono difficili da gestire e da educare perché il mondo è cambiato”, continua Colombari, che poi lancia un appello: “Ministro Azzolina, crei una scuola per genitori!

Avrei dovuto fare più figli, mi sarei allenata di più”.

Martina Colombari: “Meglio oggi”

Se ripensa a quando nel 1991, quasi coetanea del figlio Achille, venne incoronata Miss Italia, Martina Colombari si ricorda più acerba in confronto a oggi. “C’è più maturità, esperienza, un mattoncino in più di vita”, spiega la modella, che va incontro ai 45 anni con un sorriso. “L’unica cosa che mi dispiace è che un bel pezzo di vita se n’è andato, ma è talmente bello tutto quello che mi è successo in questi anni…”, ammette.

Per il giorno del suo compleanno, il prossimo 10 luglio, la parola d’ordine è semplicità: “Resterò in famiglia nella mia Riccione, mi piacciono i compleanni e amo festeggiare, mi piace essere grata a questa vita perché ne abbiamo solo una e dobbiamo godercela il più possibile”.

L’importanza dell’attività fisica

Martina Colombari ama celebrare la vita mantenendosi sempre attiva. “Lo sport aiuta tantissimo la testa, è salute, longevità, disciplina e divertimento”, afferma entusiasta promuovendo l’attività fisica.

Spesso sui social condivide momenti del suo allenamento, di ritorno da una corsa mattutina o alle prese con il sollevamento pesi in palestra. “Un corpo allenato è una testa con più energia, crea un atteggiamento verso gli altri e la vita differente”, spiega.

