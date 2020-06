Era il 16 giugno del 2004 quando Martina Colombari e Billy Costacurta si sono sposati. Da allora sono passati 16 anni, 16 felicissimi anni di matrimonio.

L’ex Miss Italia sui social ha voluto celebrare questa data con un post su Instagram. Un contenuto romantico che racconta tutta a loro felicità e che ha collezionato migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei fan della coppia.

Martina Colombari e Billy Costacurta

A dispetto di quanto ci si aspetti dalle coppie dello spettacolo, l’amore tra Martina Colombari e Alessandro Costacurta. Dopo tutti questi anni sono ancora innamoratissimi.

Genitori di Achille, un ragazzo di 16 anni, la Miss e il calciatore hanno costruito su basi solide una famiglia molto unita.

Naturalmente come in tutti i matrimoni anche loro hanno dovuto affrontare i loro ostacoli, ma superandoli sempre fianco a fianco. “La vita di coppia è complicata perché devi mandare giù pure bocconi amari e ti devi fare andar bene alcune cose” ammise la Colombari quando fu ospite a Vieni da Me. “Ma è anche dagli errori che si costruisce e si impara, sono dei segnali per ripartire.

Di Billy amo suoi modi cortesi, la sua galanteria e i suoi valori. Quelli veri, sui quali si può formare una famiglia solida“.

La dedica di Cristina Colombari

La Colombari ha scelto uno scatto di quel giorno, per rivivere le emozioni del suo matrimonio. Ma non sono in 2 in quella foto, bensì in 3: la Miss nel giorno delle nozze era già incinta di 5 mesi e in ottobre avrebbe dato alla luce Achille.