Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia di Romina Power. È di questa mattina l’annuncio della morte di Taryn, sorella della cantante. Anche la figlia di Romina e Al Bano, Romina Carrisi, ha voluto ricordarla con alcune Instagram stories che ritraggono zia e nipote insieme. “Le parole arriveranno dopo“, il messaggio della ragazza.

Scomparsa Taryn Power, sorella di Romina

La scomparsa di Taryn Power, vittima di una leucemia, ha sconvolto nel profondo la sua famiglia, a cominciare dalla sorella Romina. Questa mattina la cantante ha annunciato la dolorosa perdita postando su Instagram alcuni ricordi che la legavano alla affezionata sorella.

Non solo un video del passato che le ritrae in macchina in mezzo al deserto, ma anche alcune foto di quando erano giovani. Tutte con un’unica, emblematica didascalia: “❤️Taryn“. Un lutto difficile da elaborare per un rapporto sinceramente fraterno, che le legava sul filo dell’amore e del rispetto. Taryn Power era una popolare attrice e risiedeva in Wisconsin assieme alla famiglia, fra cui 4 figli e 4 nipoti.

Romina Carrisi: “Le parole arriveranno dopo“

Non solo Romina Power. Anche Romina Carrisi, figlia 33enne della cantante e di Al Bano, ha voluto ricordare l’amatissima zia.

Sul proprio profilo Instagram la ragazza ha postato alcune fotografie che la ritraggono assieme a Taryn, sorridenti e spensierate. Un messaggio emblematico domina la prima Story condivisa dalla ragazza: “Le parole arriveranno dopo“. Segno che il doloroso lutto non è pienamente superato ed è ancora difficile da metabolizzare.

