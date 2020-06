Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano oggi 14 anni di matrimonio e a Domenica In arriva una sorpresa speciale per la conduttrice. In chiusura di puntata, l’ultima della stagione, l’ex produttore ha portato un mazzo di rose rosse alla Venier e le ha scoccato un romanticissimo bacio in bocca. Tanta la commozione per la conduttrice, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

14° anniversario per Mara Venier e Nicola Carraro

L’ultima puntata di questa strabiliante edizione di Domenica In si conclude all’insegna del romanticismo. Oggi è un giorno speciale per Mara Venier, e non solo perché oggi si chiude la sua stagione televisiva.

La conduttrice e il marito, Nicola Carraro, festeggiano 14 anni di matrimonio e le sorprese di certo non mancano. Ad averlo annunciato al suo pubblico è stata la stessa conduttrice nel corso di questa puntata, durante una chiacchierata con Romina Power e Loretta Goggi. Ma le emozioni continuano perché, quasi in chiusura di puntata, arriva una bellissima sorpresa per lei.

La sorpresa di Nicola: rose rosse e un romantico bacio

Al momento della sorpresa in studio da Mara Venier c’è Andrea Sannino, il cantante napoletano con cui la conduttrice si era video-collegata nel periodo del lock-down.

La sua canzone, Abbracciame, ha rappresentato infatti un vero e proprio inno per gli italiani che sono stati costretti a rimanere nelle proprie abitazioni. Un inno alla forza, al coraggio, all’unione fra le persone in un periodo così complicato come quello che il nostro Paese ha vissuto. Ma per Mara Venier la vera sorpresa arriva proprio al termine dell’esibizione del cantante sulle note di Abbracciame. In studio, infatti, fa capolino Nicola Carraro con un bellissimo mazzo di rose rosse.

L’ex produttore si avvicina alla sua dolce metà e le dà un romanticissimo bacio in bocca. Tantissima l’emozione per la conduttrice, che non riesce a trattenere le lacrime.

Approfondisci

Mara Venier, 14 anni fa le nozze con il suo Nicola: “Ha dei difetti, però lo amo”