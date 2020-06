Oggi è un giorno doppiamente speciale per Mara Venier. La conduttrice celebra l’ultima puntata di Domenica In con un sacco di ospiti e di amici, che chiuderanno un anno televisivo ricco di successi per lei. Ma oggi ricorre anche il 14°anniversario di matrimonio con Nicola Carraro, del quale rivela: “Ha dei difetti, però lo amo“.

Mara Venier e Nicola Carraro: 14 anni di amore

Domenica In chiude la stagione televisiva con una puntata ricca di emozioni e grandi sorprese. Mara Venier, nella puntata di oggi, saluta così i suoi affezionati telespettatori con l’ultima puntata del suo programma.

Ma è un giorno doppiamente speciale per lei: non solo a livello professionale, ma anche dal punto di vista sentimentale. Oggi, infatti, ricorre il 14° anniversario di nozze con Nicola Carraro. La conduttrice e l’ex produttore cinematografico si sono sposati nel 2006 e, dopo 14 anni di grande amore, sono pronti oggi a festeggiare questo importantissimo traguardo di vita.

Mara su Nicola: “Ha dei difetti, però lo amo“

Mara Venier, sempre molto restia a parlare in pubblico della sua vita privata, questa volta ha voluto fare un’eccezione.

La conduttrice, nello studio di Domenica In, ha intervistato Romina Power, vittima della dolorosa scomparsa della sorella Taryn, e Loretta Goggi. Tre grandi amiche, tre ‘Bilancine’, come si sono definite in riferimento al segno zodiacale che le accomuna. E, durante questa chiacchierata a tre, il filo del discorso ha toccato il capitolo amore. Fra amori passati e amori recenti, le tre amiche hanno commentato le love stories vissute al fianco dei propri uomini. E, proprio nel frangente di questo discorso, Mara Venier si è lasciata sfuggire il bellissimo avvenimento che ricorre proprio oggi.

La conduttrice ha rivelato a Romina e Loretta: “Mio marito ha dei difetti, però lo amo: oggi sono 14 anni di matrimonio. Non è che sempre tutto va bene, ci sono anche problemi“. Gli applausi e gli auguri delle due amiche di zia Mara hanno fatto da contorno a questo momento.

La dedica di Nicola Carraro

Anche Nicola Carraro quest’oggi ha voluto ricordare il 14° anniversario di nozze con Mara Venier. L’ex produttore cinematografico ha postato questa mattina un collage di fotografie del matrimonio con la sua dolce metà e un romanticissimo messaggio di auguri: “Sono passati 14 anni + 6 di fidanzamento = 20 anni che stiamo insieme , mi sembra ieri quando ti ho incontrata da George e la mia vita , da quel momento è cambiata .

Buon anniversario amor mio“. Immediata la risposta della conduttrice, che ha commentato il suo post Instagram: “Pronta a risposarti domani“.