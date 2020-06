Succede anche a un’icona di bellezza e femminilità come Heather Parisi di essere attaccata sui social, ma la showgirl ha saputo reagire con stile, come recentemente scoperto da un utente che le ha fatto notare il suo aspetto un po’ invecchiato rispetto agli esordi.

La compostezza di Heather Parisi

L’età passa per tutti e, un utente di Instagram, ha proprio sottolineato la differenza tra l’aspetto fisico della ballerina oggi e quello che aveva decine di anni fa, quando entrò nelle case e nei cuori degli italiani grazie ai suoi tormentoni: Cicale e Disco Bambina.

Al commento sotto la foto “Come sei invecchiata, Heather. Eri così bella“, Heather ha dimostrato fermezza ed eleganza: “Cara … Hai ragione, il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina. Sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni. Oggi di anni ne ho 60 e la bellezza della mia gioventù sicuramente non mi appartiene più. Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia…“.

Fonte immagine: Instagram @ heather__parisi

L’appoggio dei follower ad Heather Parisi

Sarà che, in fondo, anche il popolo social è buono, neanche a dirlo, il post di Heather, in cui ha risposto al commento, è stato molto apprezzato ed ha raccolto migliaia di like. Infatti, sono moltissimi i follower che si sono schierati virtualmente dalla parte della ballerina, che ha concluso la sua risposta affermando la bellezza di una vita vissuta fino in fondo e che, inevitabilmente, lascia dei segni.

“…La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso.

È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata. E credimi, non cambierei mai il mio “essere invecchiata” di oggi con la mia “bellezza” di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto“.

