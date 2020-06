Sul rapporto tra Federica Panicucci e Barbara d’Urso si è detto tutto ed il contrario di tutto: che fossero nemiche, che avessero litigato, che avessero rifatto pace e che si ignorassero amabilmente.

Le due bionde di Mediaset non si sono mai sfidate direttamente, ma non hanno mai neanche dichiarato di essere amiche per la pelle: ora è Barbara D’Urso a raccontare la sua versione dei fatti, dando una descrizione estremamente positiva dei rapporti con la collega.

Le prime tensioni e le frecciatine

Tutto era iniziato parecchio tempo fa: nel 2019 la prima “stoccata” sembrava essere partita dalla Panicucci che, nell’omaggiare il suo programma Mattino Cinque che compiva 10 anni di presenza sul palinsesto, celebrava il ricordo del creatore Claudio Brachino ma non la conduttrice simbolo di quel programma, ovvero proprio la D’Urso.

Barbarella non aveva fatto cadere la volata e, durante una puntata di Pomeriggio Cinque, aveva fatto una frecciatina nei confronti della collega. Da lì, sussurravano i rumors, Mediaset, era partito un periodo di gelo tra i corridoi della rete.

“Non sono sua amica”

Poco tempo dopo, durante un’intervista al Settimanale Nuovo, Barbarella aveva spiegato: “Non ce l’ho con la Panicucci, ma non sono sua amica”.

Una frase forte, che aveva poi argomentato così: “Federica sta facendo un ottimo lavoro: sta andando molto bene. Io sono amica di poche persone, ma non sono assolutamente contro Federica Panicucci”.

D’Urso: “Non c’è mai stato attrito tra noi”

Oggi, a Di Lei, Barbara d’Urso torna sull’argomento, spiegando un’altra volta che non ci sono tensioni di alcun genere tra di loro: “Abbiamo un ottimo rapporto. Non c’è mai stato attrito tra di noi. È divertente perché molto spesso i giornalisti creano delle guerre e delle lotte interne, che in realtà non esistono.

Semplicemente non ci frequentavamo prima e non ci frequentiamo neanche adesso, però ci incontriamo spesso sul lavoro. La trovo e l’ho sempre trovata una grandissima professionista, che fa meravigliosamente il suo lavoro”.

Approfondisci:

Federica Panicucci dopo l’assenza da Mattino Cinque rivela: “Non è stato facile”

Live non è la D’Urso, scontro in diretta tra Meluzzi e Barbara d’Urso