Sono dati positivi quelli che filtrano dall’ultimo bollettino della Protezione Civile. Scendono a quota 6 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Un numero che dunque porta a crescere, di poco, quello delle vittime totali in Italia: 34.744 dall’inizio dell’epidemia, a febbraio.

Coronavirus, oltre 16mila attualmente positivi in Italia

Scendono a 16.496 le persone attualmente positive in Italia: un numero entro il quale si riscontrano diversi fattori presi in considerazione. Nel numero totale di persone risultate positive al Covid-19 di fatto, 15.280 risultano trovarsi in isolamento domiciliare; 96 ricoverate in terapia intensiva e 1.120 ricoverate in ospedale con sintomi manifesti legati al Covid.

Un solo decesso in Lombardia

Numero costantemente in crescita anche quello relativo ai guariti-dimessi: 189.196 in totale con l’incremento, in data odierna, di 305 casi. Un numero decisamente ridimensionato, rispetto alla scorsa settimana, quello relativo ai nuovi casi di contagio: 126 casi in più rispetto a ieri. Opportuna una riflessione a parte sulla Lombardia, la regione che sin dallo scoppio dell’epidemia di Coronavirus si è attestata essere la più colpita in Italia. Del numero totale relativo ai nuovi casi di contagio, 78 risultano essere stati rintracciati nella regione lombarda dove anche i decessi sono tornati a scendere con un solo caso registrato rispetto ai 13 di ieri.

