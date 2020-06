Se ne è parlato tanto con estremo entusiasmo da parte di Adriana Volpe e finalmente OgniMattina ha debuttato ieri 29 giugno su Tv8. Il contenitore quotidiano che miscela equamente informazione ed intrattenimento vede al timone proprio l’ex gieffina, al fianco di Alessio Viola, storico mezzobusto di SkyTg24.

Tanta emozione, soprattutto da parte della Volpe, ma anche qualche allusione ai colleghi di Rai1 Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che proprio in questi giorni hanno portato a galla i loro dissapori.

L’emozione di Adriana Volpe

Si accendono le luci nello studio OgniMattina e Adriana Volpe esordisce ringraziando i fan e i suoi sostenitori.

“Sono emozionata, ho il cuore in gola” ammette la conduttrice ed ex gieffina. “Se oggi sono qui è grazie al calore e all’affetto che il pubblico mi ha dimostrato dall’uscita del Grande Fratello Vip a oggi. Questa di Ogni Mattina diventerà la mia seconda casa, e vedere la telecamera con quella luce rossa accesa è per me un’emozione fortissima”.

La sfida è ardua: guidare la svolta generalista di Tv8. OgniMattina, infatti, si propone come salotto tv, che segue i principali modelli Rai e Mediaset di UnoMattina, Mattino5, Storie Italiane, La Vita In Diretta.

Riusciranno la Volpe e Viola ad attirare l’attenzione del pubblico affezionato di certi colossi storici? Certamente è una scommessa stimolante.

Le allusioni a Matano e Cuccarini

Intanto il collega della Volpe Alessio Viola già prende le distanze dai conflitti recenti che si sono consumati davanti e dietro le telecamere di alcuni programmi di successo. Quando all’apertura del programma il giornalista ha scherzosamente dichiarato “Il problema è la conduzione di coppia. Io sono venuto già litigato“, sottolineando la serenità tra colleghi, c’è chi ha letto un velato riferimento ad Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

A seguito dell’ultima puntata di La Vita In Diretta, di cui Matano e Cuccarini sono stati i padroni di casa quest’anno, sono esplose rivalità e dissapori latenti.

Al momento tra Adriana e Alessio sembra esserci perfetta sintonia, base imprescindibile per una conduzione serena e complice. Ora quindi non resta che