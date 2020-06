La rabbia di Simona Ventura esplode sui social, durante un viaggio lungo una delle arterie stradali della Liguria. Lo sfogo della conduttrice non passa inosservato, così come l’ultimo scatto in arrivo dalla sua “estate 2020 senza Photoshop“.

Simona Ventura si sfoga sui social

Simona Ventura non trattiene la rabbia e lancia il suo sfogo sui social. Attraverso le sue Instagram Stories, come riporta Il Secolo XIX, la conduttrice ha condiviso il suo pensiero durante il viaggio tra Milano e Alassio, in provincia di Savona.

Per Simona Ventura, un vero e proprio incubo in autostrada: “È una vera vergogna…“, avrebbe scritto per accompagnare un video girato in macchina, a documentare il disagio degli automobilisti.

Aggiungendo poi un’altra sua considerazione: “Perché?! Imbuti e uniche corsie, ma niente lavori…Stanno distruggendo la Liguria“.

Instagram Story di Simona Ventura

Il messaggio della conduttrice: “È una scelta forte”

Ed è proprio da Alassio che la conduttrice ha scelto di lanciare il suo messaggio a tutte le donne, cristallizzato in un invito a “piacersi” senza ricorrere ai filtri e agli aiutini del fotoritocco.

“Estate 2020 #nofilter #nophotoshop. Eccomi qui ad Alassio in questa estate particolare, fiera dei miei 55 anni.

È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti, cancellando ogni difetto (perlomeno superficialmente). Io che ho vissuto le mie esperienze di vita al momento giusto, ora, dopo quello che abbiamo passato, sono serena…“.

Simona Ventura, che vive una splendida favola d’amore con il compagno Giovanni Terzi, si mostra in bikini e sottolinea: “Faccio ancora la mia porca figura“, nonostante quella che ha definito una “pancetta difficile da debellare“. Alle donne il suo chiaro messaggio: “Non abbiate paura, poiché ognuna di noi ha la sua immensa bellezza“.

Uno scatto accolto da una valanga di like e complimenti da parte di fan e colleghi.

Post di Simona Ventura – Fonte: Instagram/Simona Ventura

Approfondisci

Simona Ventura e Giovanni Terzi insieme in tv

Simona Ventura, il dolce pensiero per Mike Bongiorno