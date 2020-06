A metà luglio è prevista la messa in onda delle nuove puntate di Un posto al sole, la serie più longeva della televisione italiana. La trasmissione aveva subito un brusco stop lo scorso 27 marzo, quando l’emergenza coronavirus aveva costretto la produzione ad interrompere le riprese: “La serie riprende grazie all’impegno di Rai Fiction, CPTV Rai di Napoli e Fremantle che producono la serie – si legge in una nota diffusa sulla pagina Facebook del programma – nel rispetto del protocollo di sicurezza e delle norme necessarie alla tutela di tutte le persone impegnate sul set”.

Le norme anti-Covid sul set

I maggiori dubbi che hanno tormentato il mondo dello spettacolo in questi mesi sono legati alle norme di sicurezza e alla loro conciliabilità con un set cinematografico. Non è facile, infatti, organizzare il lavoro di decine di persone in uno spazio relativamente ristretto, dove il distanziamento e l’utilizzo di mascherine non sempre sono strade percorribili. Nel caso di Un posto al sole è stato rivisto l’intero sistema di produzione e persino le scene sono state parzialmente riscritte per rispettare le norme anti-Covid.

“Il set sarà sanificato al mattino e a fine giornata – si legge ancora nel comunicato – Sono state riscritte le scene per mantenere il distanziamento sociale, quindi niente baci e abbracci, e se si vedranno scene di vicinanza saranno solo un escamotage della regia. Ogni attore avrà il suo camerino fisso dove riceverà i costumi igienizzati al mattino e a fine giornata”. L’impatto di questi cambiamenti non sarà trascurabile, con misuratori di temperatura sistemati all’ingresso dei set e test sierologici effettuati periodicamente a tutto il personale.

Nuove puntate da metà luglio

Le prime riprese sono iniziate il 16 giugno a Villa Volpicelli, la villa di Napoli che nella finzione prende il nome di Palazzo Palladini. L’obiettivo è quello di essere pronti per la messa in onda delle nuove puntate su Rai 3 a partire dalla metà di luglio. Intanto la produzione si è attivata per mostrare ciò che sta accadendo sul set in questo periodo così particolare: sul profilo Instagram di Un posto al sole i fan possono trovare collegamenti quotidiani e interviste con i protagonisti della serie.

Un posto al sole: si riparte!!!! Dopo la lunga interruzione dovuta all’emergenza covid, riparte la produzione della… Pubblicato da Un posto al sole Rai su Martedì 16 giugno 2020

