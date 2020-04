View this post on Instagram

Cari amici, come tutti ormai sapete la messa in onda di ‘Un Posto al Sole’ da lunedì 6 aprile proseguirà con le repliche della sedicesima serie, andata in onda a marzo 2012. In occasione di questo tuffo nel passato dai tanti ricordi, abbiamo deciso di trascorrere con voi del tempo la sera poco prima della messa in onda: e visto che un po' siamo a casa e un po' non vogliamo assolutamente perdere il nostro posto al sole con voi, a partire da lunedì 6 aprile alle 20.30 sul nostro profilo ufficiale di Instagram @unpostoalsolerai3 nasce #unpostoacasa! Vi aspettiamo online per vedere gli attori dal focolare di casa loro: parleremo di come trascorriamo il nostro tempo, delle puntate in onda e del magico mondo dietro le quinte di #upas per poi commentare un poco la puntata insieme a voi. Ci sarà l'occasione di vedere anche volti legati al passato di upas… ma vi sveleremo i nostri coinquilini virtuali di settimana in settimana. Non mancate! Apre le danze Michelangelo Tommaso! Un posto al sole