Manuela Arcuri si racconta nel ruolo di madre e donna in carriera. Dopo un periodo di pausa, l’attrice tornerà ad interpretare dei ruoli inediti. Tante novità nella sua vita dopo la maternità e si parla anche di matrimonio.

Manuela Arcuri si racconta come madre

Manuela Arcuri, per un certo periodo, ha messo da parte la carriera per dedicarsi a suo figlio, Mattia, di cui è perdutamente innamorata. Con la maternità, l’attrice ha cambiato la sua vita e nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dichiarato: “Se c’è una cosa che la maternità mi ha regalato, è proprio la capacità di organizzare il tempo.

Ho acquisito un ordine mentale che prima non avevo. Programmo tutto e facendolo riesco a vivere al meglio quello che faccio. So che saprò lavorare senza far sentire la mia assenza“, ha spiegato anticipando quindi il suo ritorno sulle scene.5

Nozze si o nozze no?

Manuela Arcuri è legata sentimentalmente all’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco dal 2010 e dalla loro unione, nel 2014, è nato appunto Mattia. Resta un sogno nel cassetto: “Sposarmi resta uno dei miei sogni e lo faremo. Giovanni è l’uomo della mia vita, ma ci siamo sentiti una famiglia fin da subito, senza fede al dito“, ha dichiarato la Arcuri.

Manuela Arcuri: un nuovo ruolo da “cattiva”

Madre e donna realizzata, Manuela Arcuri è pronta a tornare in televisione ma questa volta con un ruolo inedito per il pubblico. Difatti all’attrice piacerebbe interpretare un ruolo perfido e cattivo, abbandonando quello di bellissima seguito fino ad oggi: “Alla mia età rischierei di sembrare ridicola, non crede? Sono sempre stata felice della mia fisicità, e ho anche sempre ammesso che è stato un bel biglietto da visita, ma credo proprio che ora i registi per i ruoli sexy sceglierebbero altre“.