La televisione si prepara al periodo estivo che entra nel vivo proprio in questi giorni. Ecco la programmazione, canale per canale, di questa sera 1 luglio 2020.

Questa sera 1 luglio 2020 sui canali Rai

Su Rai 1 questa sera va in onda Vasco – La tempesta perfetta Modena Park 3 anni dopo. Il concerto evento viene trasmesso a tre anni da qui momenti indimenticabili al Modena Park, il più grande raduno rock della storia. Come sottolinea la stessa Rai, un evento che è stato record mondiale con oltre 225.000 spettatori al Parco Ferrari.

35 canzoni per più di 3 ore di rock.

Su Rai 2 va in onda alle 21:20 N.C.I.S., il telefilm che piace molto agli appassionati del genere crime.

Torna anche in onda su Rai 3 Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli, che ancora non abbandona il programma, con il consenso dei moltissimi fan. Tema della puntata, il caso del giudice Paolo Adinolfi. Il magistrato scompare nel nulla 25 anni fa, il 2 luglio del 1994, a Roma. “Il caso viene archiviato nella prima inchiesta come allontanamento volontario e anche nella seconda inchiesta, che indaga per omicidio e occultamento di cadavere.

Secondo alcune tesi il 52enne magistrato non si sarebbe allontanato volontariamente, ma sarebbe stato fatto sparire perché diventato ‘scomodo’“, spiega la Rai nelle anticipazioni della puntata.

In onda questa sera sui canali Mediaset

Alle 21:27 va in onda il film The Italian Job su Rete 4. Charlie e la sua banda mettono a segno un grande colpo, ma qualcuno sembra voler tenere tutto per sé e per farlo elimina il vecchio John, “padre” del gruppo. Da quel momento comincia la storia di una vendetta.

La serie Aenne Burda – La donna del miracolo economico va in onda questa sera su Canale 5. La serie racconta la storia di Aenne Burda che nel 1930 incontra lo stampatore e editore Franz, per poi sposarlo. I due insieme espandono l’azienda e nel 1949 Aenne fonda la sua casa editrice.

Alle 21:15 va in onda invece Chicago Fire, sulla scia delle puntate andate in onda ieri sera.