Dai primi solfeggi davanti al pianoforte all’incontro inobliabile con la tromba, non più strumento ma parte stessa del suo corpo: Rosario Paci, ancor più famoso come Roy Paci, trombettista e musicista italiano di fama mondiale si racconta a 360° a The Social Post. Un tour all’interno della vita privata e della carriera del compositore e da anni produttore discografico indipendente. Ora è al centro della scena per la protesta Senza Musica: il grido che il mondo dei musicisti rivolge al Governo da cui pretende ora una riforma ex nova in aiuto e sostegno di un circuito di lavoratori da decenni abbandonati a sé stessi e costretti a vivere tra l’imbarazzo di chiamarsi “musicisti” e una legge che non li ha mai davvero tutelati.

#SenzaMusica, il tacito grido di un mondo abbandonato

Com’è nata la protesta Senza Musica?

La protesta è nata da un collettivo di amici e amiche che si sono virtualmente riuniti da circa 2 mesi per poter capire quale potesse essere il miglior metodo per ripartire dopo questa quarantena, con una riforma sostanziale di quello che è lo stato di abbandono di noi musicisti.

Però per musica dobbiamo utilizzare una terminologia, che io non sopporto, che è quella di musica leggera perché cosi viene intesa tutta quella musica che non gode né di contributi FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo [NdR]) né di tante altre cose come ne gode ad esempio la musica reggae, la musica rock, il cantautorato indie. La musica leggera è fuori dai giochi e non parlo solo dei musicisti e dei gruppi ma parlo di tutto l’indotto delle varie maestranze. Ci siamo riuniti virtualmente perché ci conoscevamo e abbiamo incominciato a discutere tra di noi su quale fosse il miglior modo per poterlo fare.

L’urgenza di una riforma nasce solamente all’indomani dell’emergenza Coronavirus o già prima aleggiava questo sentimento?

Su questo argomento ci sono tornato già 2 volte in passato. Rispetto a molti dei miei colleghi che sono dentro questo collettivo io sono il più vecchierello e già nel lontano 2006/7 avevo avuto modo di poterne discutere quando c’era Prodi al governo. Poi ci fu la rottura della sinistra con Bertinotti e si può immaginare quanto potessero interessarsi a quella che era per noi una riforma importantissima.

Una riforma sostanziale della musica che andasse anche incontro allo Stato, sappiamo che, per come stanno adesso le cose, si viaggia sul filone dell’illegalità, proprio per tutte le difficoltà che un musicista, un tecnico o qualunque altro ruolo nel mondo dello spettacolo ha per le tasse e per le difficoltà che hanno anche i piccoli club e i festival nei confronti di una legislazione che non esiste.

Cosa intendi per “viaggiare sul filone dell’illegalità”?

Intendo che molti musicisti non riescono a svolgere professionalmente il loro lavoro e non perché non lo sappiano fare o perché manchi del talento, ma proprio perché sono impossibilitati a fare delle date senza dover morire appresso a questo mestiere.

Per questo, il più delle volte, i musicisti devono accettare delle condizioni da parte di piccoli luoghi, piccoli night club, che non sono consone.

In queste condizioni non tutti possono rilasciare fatture come faccio io, come fanno altri, non tutti possono pagare l’Iva a quel livello, non tutti possono avere una copertura. A questo pro ci siamo trovati di fronte ad un grosso guaio quando, all’inizio della quarantena, venivano appoggiati solo i lavoratori del mondo dello spettacolo che avevano un tot di giornate contribuite perché non tutti riescono a far pagare i contributi dalle miserie che riescono ad avere.

Lì è iniziata la nostra battaglia e ci siamo riuniti per poter far sì che anche gli intermittenti godessero di quello che era il contributo emergenziale del momento.

Una riforma per la musica e una dignità per i musicisti

In che modo il nuovo Dl Rilancio discrimina voi musicisti?

Non siamo assolutamente considerati dentro quelli che sono i FUS, i contributi cui godono diversi mondi musicali fin dall’inizio. Non abbiamo una struttura come ce l’ha l’ente lirico, l’ente dei teatri o come ce l’ha anche il jazz per intenderci, siamo completamente al di fuori di tutto.

Il Dl Rilancio discrimina la musica leggera e senza provvedimenti noi stiamo mettendo a serio rischio di sopravvivenza tutti i lavoratori intermittenti.

Nonostante siamo riusciti ad ottenere l’abbassamento delle giornate contribuite per poter dare un minimo di sostegno, l’indennità assistenziale prevista per altri mesi a molti non è ancora arrivata. Oltretutto è stato cancellato il nostro ente previdenziale, l’Enpals, che aveva un tesoretto importantissimo che è confluito dentro l’Inps con cui noi dobbiamo confrontarci. Dentro l’Inps però i soldi raccolti dai lavoratori dello spettacolo si sono ovviamente annacquati per tutto il resto dei lavoratori… per quale motivo ho pagato per 35 anni e ora devo subire questo?

Sicuramente sarà molto difficile riaprire un ente per i lavoratori dello spettacolo ma ci rendiamo conto del danno che è stato fatto?

Quali sono le principali richieste che state rivolgendo al governo?

Chiediamo una riduzione delle tasse totale al 5%, chiediamo delle risorse a fondo perduto, una sorta di fondo di sostegno per il mondo dello spettacolo soprattutto dal vivo e destinato a tutti quei luoghi che sono quelli che ci fanno vivere. Dobbiamo andare ad aiutare un circuito di piccoli club e festival italiani perché un club che ha, senza restrizioni per il Covid, una portata massima di 200 persone non dovrebbe assolutamente pagare la Siae, non c’è assolutamente uno scopo di lucro.

Se riescono a stento a pagare un cachet ai lavoratori dello spettacolo è già tanto quindi quello che stiamo cercando di fare è occuparci di tutta la filiera.

Roy Paci: “Non voglio ripartire, voglio riformare“

Non posso fare i nomi di chi fa parte di questo collettivo perché abbiamo deciso, al momento, di non uscire allo scoperto dicendo chi siamo. Siamo però quelli che hanno lanciato la prima campagna #IoLavoroconlaMusica e quelli che hanno lanciato i flashmob a Roma e Milano, siamo questi e noi abbiamo bisogno di parlare di “noi”, non di dire “io io io”.

Noi siamo un collettivo che non ha un’identità e speriamo si aggiungano tanti altri colleghi, quelli che sono a sconoscenza. Molta gente guida la macchina ma non ha idea che per guidare serva un’assicurazione, un bollo, c’è chi guida la macchina senza patente.

È importante essere uniti e grazie al cielo la campagna che abbiamo lanciato in 10/12 è stata rimbalzata poi dai top player come Vasco Rossi, Laura Pausini a nostra grande sorpresa e meraviglia perché non li abbiamo chiamati.

Bisogna essere molto più coscienziosi perché se il 21 giugno avevamo dichiarato che sarebbe stata una giornata senza musica, era una giornata in cui nessuno doveva assolutamente suonare.

Invece cos’è successo?

Qualcuno probabilmente ha deciso di farlo, di suonare e fare poi il minuto di silenzio ma dobbiamo essere più coerenti, dobbiamo avere più forza perché solo creando un momento di scalpore riusciamo a penetrare in quella che è una struttura primitiva, pachidermica. Se ci riusciamo ora, in questo momento in cui siamo tutti fermi è la miglior cosa.

A differenza di quelli che dicono “speriamo che ripartiamo”, io voglio invece riformare tutto, voglio approfittare di questo momento in cui pochi suoneremo per dare un taglio netto col passato. Non voglio partire da quello che abbiamo lasciato prima del Covid, voglio ripartire con uno step nuovo che ci potrebbe permettere di avere una scossa in un mondo importante che fattura tantissimo e a chi gli giova è soprattutto lo Stato. Ora stiamo cercando di trovare i giusti interlocutori anche se non è una cosa prettamente politica di sinistra o di destra e in questo momento devono ascoltarci.

A chi indirizzate precisamente questa protesta?

Noi ci stiamo relazionando ovviamente col ministro che c’è ora in carica, Franceschini. È lui che deve portare tutto quello che stiamo cercando di produrre al Parlamento e insieme al Presidente capire cosa possiamo fare con questi 8 mila commi che abbiamo scritto, se si può fare questa benedetta riforma.

Il futuro incerto: “Molta gente fa dell’ostracismo“

Ti aspetti che grazie a questa protesta qualcosa possa cambiare?

Io nella vita sono quello che guarda sempre il bicchiere mezzo pieno però ho parecchi dubbi a riguardo, se si possa veramente trovare la via d’uscita a questo pantano, a questa palude in cui abbiamo vissuto negli ultimi 50 anni in Italia.

Mi dispiace, non credo che cambierà facilmente perché anche all’interno stesso di questo mondo molta gente fa dell’ostracismo probabilmente perché pensa solo al proprio piccolo orticello. È un peccato perché se, eventualmente nel futuro, ci si potrà permettere di avere una riforma ne godremo tutti, anche chi in questo momento non sta aderendo a questo movimento che parte dal basso ma che riguarda tutti quanti noi.

Cosa accadrà nelle prossime settimane?

Stiamo cercando di lavorare tutti i giorni, a volte sacrifico anche le ore da dedicare al mio strumento proprio per questo.

Sono delle giornate molto importanti, si stanno per chiudere in questo momento tutti quelli che sono i vari incontri dei ministri e se ci riusciremo lo sapremo in questi giorni. Sarebbe il momento più bello per dire finalmente nella vita “cosa fai di mestiere: il musicista”.

Paci: “Vivere in un mondo senza musica significa impazzire“

Cosa può fare il pubblico, i vostri fan e più in generale tutti gli appassionati di musica che non sono però musicisti?

Il ruolo che può giocare il pubblico è quello di poter supportare innanzitutto la musica indipendente che è quella che sta soffrendo di più, supportare cercando di ascoltare musica attraverso le piattaforme, comprarla se uno può e venire a quei pochi concerti supportando i musicisti che a loro volta stanno supportando tutto l’indotto che sta intorno, come i tecnici.

Perché non ci possiamo permettere un mondo senza musica?

Non ce lo possiamo permettere perché il mondo stesso è nato da un suono. L’universo si muove dietro ad una semplice oscillazione che si chiama frequenza e tutto nell’universo è frequenza, anche la più piccola particella che si sente in natura è vibrazione. Vivere in un mondo senza musica significa impazzire: una persona posta all’interno di una camera anecoica, metterla dunque dentro ad una stanza dove non si può avere comunque un’assenza totale di suono a solo al 90%, rischia di impazzire perché sentirebbe il suono del proprio cuore ed è una cosa difficilissima da sopportare.

Da Augusta a Montevideo con la tromba in valigia

Com’è nata la tua passione per la musica?

È nata con l’aiuto dei miei genitori che nonostante siano contadini entrambi erano appassionati di musica e avevano un gruppetto negli anni ’60 con cui suonavano in giro, nel loro territorio augustano e a Siracusa. Sono stato introdotto a 4 anni e mezzo nella musica grazie ad un maestro di pianoforte che abitava nella palazzina di fronte.

Ho iniziato col pianoforte e poi dopo sono passato ad un altro maestro che era quello della banda del paese e ho iniziato ad imbracciare la tromba a 9 anni: me la sono trovata in mano e non l’ho mai lasciata, è una ramificazione del mio corpo, è il terzo braccio che mi mancava. Essendo siciliano rappresento la Trinacria nel mondo, 2 braccia le avevo e il terzo mi è spuntato con la tromba.

Hai portato la tua musica in Africa, Asia, Sudamerica: qual è la stata la sfida più grande?

Partendo dalla Sicilia ho sfidato me stesso e tutta una serie di paure e paranoie che avevo da ragazzino che non era quasi mai uscito dalla Sicilia. Ho deciso di partire a 19 anni, dopo aver finito le scuole e il servizio di leva militare, direttamente per il Sudamerica da solo. Il servizio militare mi aveva portato da quelle parti e ho visto quello che c’era in Sudamerica, una volta finito il militare, dopo 2 mesi esatti sono andato a lavorare un po’ con mio padre, ho racimolato un po’ di soldi e sono partito.

Ti ricordi ancora il primo luogo che hai visto e la prima sensazione che hai provato attraversato l’oceano?

Sono atterrato a Montevideo. Dalla Sicilia ho fatto scalo a Roma, poi a Madrid, Recife e per ultimo scalo a Montevideo. Quando sono arrivato mi sono cercato una camera fatiscente in un albergaccio per poter capire un po’ e ho cercato di incontrare i musicisti che avevo conosciuto durante la mia permanenza in quei 7/8 giorni che avevo trascorso a Montevideo da militare. Ho riallacciato i rapporti e da lì mi sono mosso, con Montevideo come base, per andare a suona in Argentina, in Brasile e tutto il Sudamerica.

Dopo aver visitato così tanti luoghi credi ce ne sia uno che senti tuo più di altri?

Tutto il mondo mi appartiene.

Giro del mondo con la musica: una carriera nomade

Hai collaborato con personalità come Manu Chao, Caparezza, i Sud Sound System. Qual è il ricordo più significativo che ti porti dietro?

Ognuno di questi amici e amiche che ho conosciuto e con cui ho fatto dischi e concerti, mi ha lasciato un pezzettino che io considero come un pezzo di un puzzle che completerò solo quando chiuderò gli occhi e mi preparerò per il terzo passaggio del mio spirito. Ad ognuno di loro riconosco un pezzetto della mia formazione: se Fossati è un pezzo della mia saggezza, Manu Chao è un pezzo della grande capacità carismatica sul palcoscenico, Vinicio Capossela è l’elemento naturale di una sana follia che ci vuole in musica.

Sono tutti importanti ma non solo i grandi nomi, anche quelli minori.

Jazz, rock, punk, reggae: esiste un genere musicale che non hai mai affrontato?

Sì, ce n’è uno ed è la fusion. È un esercizio di stile di alcuni jazzari che non condivido tanto, le cose ipertecniche del jazz mi stanno un po’ strette. La tecnica è bella se utilizzata sul bypass del cuore ma fine a sé stessa è solamente un esercizio di stile inutile.

C’è una canzone o un progetto a cui ti senti più legato?

Il progetto Banda Ionica è un pezzo di cuore e penso sia forse l’unico disco che ascolto dei 500 dischi che ho fatto e lo ascolto ben volentieri quando voglio sentire qualcosa che ho prodotto. Era un progetto nato per salvaguardare il repertorio che stava andando perduto di quelle che erano le marce funebri delle bande del Sud Italia. È un progetto che vorrei prima o poi riprendere e a cui mi sento legato moltissimo.

Ma tutte le cose che faccio sono cose che mi fanno stare bene e non è solo la canzone che scrivo: io amo vivere anche i momenti che mi permettono di provare delle grandi emozioni. Ora sto riscoprendo tutte le cose belle anche qui intorno visto che dopo 30 anni di nomadismo sono tornato a vivere a Palermo. Sto scoprendo la bellezza di tanti talenti qui nel vivaio ed è in quei momenti che vivo, mentre li ascolto sento una purezza e una genuinità di cui ho tanto bisogno per rimanere con i piedi ben saldi a terra.

Questo mondo ahimè, è un mondo anche pieno di asperità, pieno di squali, fuffa e ca**ate.

L’imprevisto: “Mi sono caga*o nelle mutande“

Cosa provi ogni volta che ti trovi di fronte al pubblico?

È come quando mi sto avvicinando a mia moglie, mi sale un’eccitazione pazzesca che è di diversa natura ma senza assolutamente essere volgari. Non dobbiamo vergognarci di dire che quando uno si eccita di fronte al romanticismo di certi gesti sente proprio una delicatezza ma anche una presenza forte e carnale così come quando sto sul palcoscenico con la gente che ho di fronte.

Qual è l’esperienza più bizzarra che ti è capitata sopra e sotto al palco?

Una volta mi sono caga*o nelle mutande sul palcoscenico ed è successo solo una volta nella mia vita. Un giorno stavo troppo male e alla fine, al quarto pezzo, mi sono trovato a dover chiedere ai miei ragazzi di fare un pezzo strumentale e sono sceso dal palco perché stavo malissimo. Ho affrontato il concerto con una dissenteria spaventosa, non mi era mai successa nella vita ed è stata la cosa più bizzarra. Sono andato nei camerini, mi sono cambiato i pantaloni però non avevo le mutande così sono risalito sul palco con dei pantaloni puliti ma senza mutande e ho ripreso lo spettacolo.

L’esperienza sanremese con Diodato

Nel 2018 hai partecipato al Festival di Sanremo, che cos’ha di diverso rispetto ai tanti concerti o ad un altro palco?

Sanremo lo frequento da dietro le quinte da tantissimo tempo. Ho scritto e arrangiato per l’orchestra e per i miei colleghi molte volte. Ho sempre lavorato dietro le quinte e ho portato con la mia etichetta Etnagigante Antonio Diodato a Sanremo Giovani con Babilonia. Mi hanno poi chiesto di partecipare a Sanremo e alla fine ho accettato di andare in coppia con Antonio: io mi sono adoperato per tutta la parte musicale ed è stato bello così, mi piaceva e quel palco lo conosco.

Io non mi emoziono mai, o meglio, l’emozione non è mai tale da provocarmi sensazioni di ansia o panico. Non le provo da 20 anni, dopo aver fatto il tour con Manu Chao dove avevo in media 300mila persone di fronte al palco, dopo quello posso davvero fare tutto. Un’emozione fortissima la provo quando faccio quelle date nei localini più piccoli dove ci sono 10 persone e sai che è gente venuta lì per te. Per questo quel palcoscenico (Festival di Sanremo [NdR]) non mi fa né caldo né freddo, salgo e faccio quello che devo fare, la musica.

Non mi incute timore, sinceramente ho fatto anche più belle: per me suonare per i guerrieri Masai in Kenya è stata una delle emozioni più potenti che abbia provato nella mia vita, è quasi indescrivibile.

Come descriveresti quel momento?

Ero lì e ho pensato “bah, chissà come reagiranno queste famiglie i con guerrieri schierati, tutti belli con questa fascia viola, si chiamano Moran, che vivono nella giungla in mezzo ai leoni, con quel coraggio che hanno… chissà come la prenderanno”.

Lì io ho capito subito che il miglior linguaggio per qualsiasi tipo di comunicazione è solo quello: è la musica, e soprattutto come la fai, come ti poni nei confronti della musica.

L’amore per Giovanna: da grande fan e amica a compagna

Il 2018 però non è stato solo l’anno di Sanremo ma anche dell’amore. Come hai conosciuto la tua compagna Giovanna?

Ci siamo conosciuti perché lei, dopo anni che mi seguiva nei concerti, ha deciso una sera di fermarsi e di chiedere alla security se poteva salutarmi. Io l’ho raggiunta alla transenna e l’ho salutata. Noi ci scrivevamo già su Facebook ma come con tantissimi altri miei aficionados, soprattutto per le discussioni con i miei fratelli e sorelle siciliani riguardo l’impegno nella lotta all’antimafia.

Lei è una di quelle attiviste che ancora ora porta avanti determinati valori della mia terra. Insomma quella sera voleva conoscermi per dare una faccia e un’identità a quel nome che vedeva sullo uno schermo. L’ho conosciuta e da allora ci siamo riscritti e visti per 10 anni come dei buoni amici, ci vedevamo 2 o 3 volte l’anno ma lei aveva una vita e una io un’altra. Dopodiché c’è stata una coincidenza di vite incredibili e ci siamo trovati entrambi soli e da lì un’amicizia pura, vera e sincera è diventata un’altra cosa.

I progetti umanitari con Amref, Libera e Amnesty International

Nella tua vita però non c’è stata solo la musica ma anche tantissimi progetti umanitari per Amnesty International, Emergency, etc. C’è stato un momento, qualcosa che hai visto, che ti ha fatto capire che dovevi agire?

Lo faccio probabilmente da quando ho iniziato a suonare in maniera professionale, il mio contributo l’ho dato sempre. Probabilmente quest’anno sarà un po’ dura perché ci vorrebbe un contributo per noi musicisti ma io l’ho sempre dato e mi sono sempre accertato in prima persona che la struttura fosse una struttura sana e pulita.

Se io appoggio Libera, se appoggio Amnesty International son tutte strutture che ho analizzato in prima persona. Sono andato in Africa con Amref proprio perché era un progetto molto bello che io volevo andare a vedere. Ero con Pau dei Negrita e siamo andati a vedere il progetto: siamo stati lì 2 settimane ad aiutare questi ragazzi africani che costruivano i pozzi ed è stato un momento molto bello perché invece che arrivare come colonizzatori abbiamo solamente aiutato a far capire che loro da soli si devono riappropriare di quella terra, del loro territorio.

C’è stato un gesto, un sorriso, qualcosa che hai visto che ti ha segnato?

Mi è successa una cosa incredibile: io ero seduto, non era un progetto umanitario ma ero li perché ci avevano chiamato a suonare in un locale che era aperto da 6/7 mesi a Mumbai, in India. Eravamo il primo gruppo italiano che entrava dentro questo locale e per arrivarci a piedi si passava anche da dei quartieri molto poveri. Ad un certo punto mi sono trovato chiamato dietro da una bambina in mezzo a tutti quei lebbrosi. Mi ha toccato da dietro e mi ha dato in mano un pezzo di una roba che avevo perso dalla tasca, una cosa importante: una sorta di custodia in pelle che uso per i bocchini per lasciarli disinfettati, un oggetto con un certo valore.

Mi sono trovato quindi questa bambina che mi ha bussato, scalza, malvestita, malnutrita e mi ha dato questo oggetto che mi era caduto dalla tasca. Io l’ho guardata per un attimo e sono scoppiato a piangere come un cretino: gli ho regalato tutti i soldi che avevo in quel momento nelle tasche. In india tu sei circondato dai bambini poveri che ci sono nelle strade e che cercano di chiederti un pezzo di pane.

Ogni tanto arriva qualche figlio di pu**ana vestito con la divisa che li prende a legnate e questo succede anche nelle favelas in Brasile. Li picchia e ti guarda soddisfatto: lo fa davanti a te per farti vedere che ti ha tolto l’impiccio di avere loro attorno e ottenere una mancia, una ricompensa per questo. A me quel gesto mi ha fatto semplicemente vomitare e lo ammazzerei lui per strada. Questa è la dura realtà di certi luoghi dove a volte ti scontri con cose che vorresti cambiare ma per le quali non basterebbero mille Superman.

L’ombra del bullismo

Cosa diresti al Roy di 20 anni fa?

Gli direi di probabilmente di entrare in palestra prima e fare lotta greco romana a 14 anni e non a 16. Gli direi di entrare ancora più piccolo per evitare di subire tutta una serie di cose che ho subito da bullizzato. Avrei potuto benissimo iniziare prima ad allenarmi a fare un po’ di autodifesa come so fare adesso in modo tale da mettere a tacere un sacco di str**zi che ho incontrato lungo il mio cammino.

È la legge di una dura vita in cui a volte si rischia che se non vuoi giocare a pallone, se non lo impari a 10 anni, se non vai a baccagliare le tipe, sei considerato un coglione. Visto che ero un ragazzino che tutti i giorni usciva con la valigetta della tromba a prendere lezioni di musica mi sentivo discriminato. A 25 anni, quando sono tornato, un po’ di soddisfazioni me le sono prese.

