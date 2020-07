“Gli operatori sanitari in questi mesi hanno pagato un prezzo molto alto“, sono state le recenti parole di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe riportate da Fanpage.it. Sono 201 i nuovi casi di contagio in Italia: gli ultimi aggiornamenti nel bollettino della Protezione Civile con i numeri di casi di Coronavirus in Italia aggiornati al 2 luglio.

Coronavirus: 201 nuovi casi di contagio

Costante il numero delle vittime: anche oggi, in data 2 luglio, si registrano 30 morti per Coronavirus in Italia, un dato in crescita rispetto alla giornata di ieri e che porta il numero totale di vittime a quota 34.818.

15.060 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia: 963 delle quali si troverebbe ricoverata con sintomi in ospedale; 82 in terapia intensiva e 14.015 in isolamento domiciliare. Dei 201 nuovi contagi, 98 risultano essere stati registrati in Lombardia, registrando dunque un leggero calo rispetto alla giornata di ieri. Alto però il numero dei morti in regione: delle 30 vittime totali, 21 sono state registrate in Lombardia nelle ultime 24 ore.

Il Gimbe sugli operatori sanitari: “Hanno pagato un prezzo molto alto“

Sempre costantemente alto anche il numero delle persone dimesse e guarite dal Covid: 366 i casi nelle ultime 24 ore, 191.083 il numero totale relativo all’Italia contando tutti i casi dall’inizio dell’epidemia.

Di oggi le parole riportate in apertura del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta: “Gli operatori sanitari in questi mesi hanno pagato un prezzo molto alto, condizionando anche l’evoluzione dell’epidemia. Infatti, oltre alla riduzione della forza lavoro, gli operatori sanitari contagiati sono divenuti inconsapevoli veicoli di infezione, in particolare dei pazienti più fragili“.

Record negativo negli USA: 52mila contagi in 24 ore

Oltreoceano, la situazione legata alla proliferazione del Coronavirus continua seriamente a preoccupare gli Stati Uniti che segnano, per il quinto giorno di fila, il record negativo relativo ai nuovi casi di contagio: 52mila i nuovi casi di contagio registrati in un solo giorno negli Stati Uniti nella giornata di ieri, 1 luglio.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Coronavirus Italia, nuovo focolaio in provincia di Caserta: 27 positivi in un’azienda

Coronavirus, il governatore Luca Zaia: “In Veneto 22 focolai”