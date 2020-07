Sembra arrivato il momento, almeno pubblicamente, per Lorella Cuccarini, di abbandonare la diatriba legata alle vicende de La Vita in Diretta e al suo “rivale” ed ex collega Alberto Matano. Le tensioni legate al lavoro quindi è il momento di lasciarle alle spalle per dedicarsi alle vacanze.

Lorella Cuccarini in vacanza con la figlia

“È o non è una fotografa promettente? L’estate è ufficialmente iniziata“, scrive proprio la conduttrice sui social rivolgendosi direttamente alla figlia. Nello scatto, pubblicato su Instagram, mamma e figlia si abbracciano, nella luce ambrata del sole e sorridono felici.

Nella didascalia anche un bel complimento alla figlia, Chiara, promettente fotografa, vista la bellezza dello scatto. Chiara è solo una dei figli della conduttrice. Lorella Cuccarini in questo periodo ha potuto contare sull’appoggio del marito e di Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, i quattro figli.

Lorella Cuccarini e la lite con Alberto Matano

La lettera inviata da Lorella Cuccarini ai collaboratori de La Vita in Diretta ha destato molto scalpore soprattutto per le affermazione fatte nei confronti di un collega, di cui non fa mai il nome, ma che molti hanno riconosciuto in Alberto Matano: “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro – scrive – Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione.

Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone“. Le sue affermazione hanno portato i vip quasi a schierarsi con l’una o con l’altro e ora resta da definire il futuro della conduttrice: resterà in Rai?

Secondo TvBlog, oltre al corteggiamento da parte di La7, il direttore di Rai1 Stefano Coletta potrebbe averle proposto alcuni progetti in prima serata. Per avere certezza bisognerà attendere.

