Cosa andrà in onda questa sera, 2 luglio 2020, sui maggiori canali Rai e Mediaset. Stasera, in prima serata, una grande novità: torna infatti in onda Temptation Island, in una nuova versione mista, tra il vip e il nip.

In onda il 2 luglio sui canali Rai

Alle 21:25 torna con due nuovi episodi Che Dio ci aiuti 5, la fiction interpretata da Elena Sofia Ricci. Il primo episodio ha come titolo Bruco o farfalla. La puntata inizia con un conflitto tra Suor Angela e l’oncologo Pietro Santoro che si occupa della piccola Eugenia, una bambina malata di un tumore.

Nel secondo episodio, Non c’è peggior cieco di chi non vuol amare, “Suor Angela indaga sul segreto di una coppia di amici di Gabriele e nel frattempo Emma torna in convento. Azzurra troverà il coraggio di dirle chi è suo padre?“, riporta il sito ufficiale della Rai. Non resta che guardare le puntate per vedere come andrà a finire.

Alle 21:20 su Rai 2 vi troverete a guardare Novantesimo Minuto. Una piccola sintesi di quello che sta accadendo in questo strano finale di campionato di Serie A.

A seguire andrà in onda il telefilm Hawaii Five 0, alla stagione numero 9 e l’episodio 17 dal titolo Punti deboli, una prima visione Rai.

Ogni cosa è illuminata va in onda questa sera su Rai 3, questa sarà la quarta e ultima puntata del programma condotto da Camila Raznovich. All’ordine del giorno della puntata la questione clima, insieme al ricercatore Alberto Salvati, capo della spedizione italiana che lavora nella base di ricerca italo-francese in Antartide. Ospiti della puntata anche Francesco Piccolo, Nicola Lagioia e Marco Magnifico, vice presidente del Fai.

Questa sera in onda sui canali Mediaset

Alle 21:27 su Rete 4 si potrà vedere il film La casa stregata, con Renato Pozzetto e Gloria Guida. Un ingegnere si trasferisce a Roma dove trova una casa: una villa sull’Appia Antica a un prezzo stracciato, ma la casa ha un segreto.

Vera novità del palinsesto arriva da Canale 5, questa sera, alle 21:20 va in onda la prima puntata di Temptation Island. Al timone del docu-reality ci sarà Filippo Bisciglia, nemmeno a dirlo. 6 coppie sull'”isola delle corna” troveranno le risposte ai dubbi che hanno sulla loro relazione.

Il film The Fast and the Furious: Tokyo Drift andrà in onda questa sera su Italia 1. Il terzo capitolo di una saga campione di incassi.