Tutto pronto per il ritorno di Filippo Bisciglia al timone di Temptation Island. Il conduttore, in un video-messaggio inviato a Verissimo, si è detto pronto per questa esperienza e ha promesso emozioni e grosse novità.

Temptation Island scalda i motori

Cala il sipario su Verissimo – Le storie, il contenitore del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Oggi va in onda l’ultima puntata, prima della consueta pausa estiva. Il programma negli ultimi mesi ha dovuto rifarsi il look per via dell’emergenza Coronavirus, che ha di fatto modificato alla radice i palinsesti Mediaset.

Tante le interviste del passato riproposte in queste puntate, così come i video-messaggi ricevuti di volta in volta dagli esponenti della musica, della televisione e dello spettacolo. Quest’oggi a voler inviare un messaggio al pubblico di Verissimo c’è Filippo Bisciglia. Il conduttore è pronto a tornare al timone di Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti in onda da giovedì 2 luglio su Canale 5. Tantissime le novità di quest’anno, a cominciare dalla fusione di coppie ‘Vip’ e ‘Nip’ in un’unica edizione. Chi, tra i ‘Vip’ di casa nostra, prenderà parte alla trasmissione saranno sicuramente Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane, oltre a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Filippo Bisciglia annuncia: “Stiamo tornando“

Filippo Bisciglia ha inviato un video-messaggio a Verissimo direttamente dalla Sardegna, sul set delle riprese del reality: “Ciao Silvia, so che per voi oggi è l’ultima puntata di Verissimo quindi innanzitutto colgo l’occasione per salutare te che sei la padrona di casa, i tuoi telespettatori e il tuo staff. Ma attenzione perché un altro staff è pronto per partire e siamo noi, quelli di Temptation Island.

Siamo già qui in Sardegna. Che dirvi, quest’anno sarà un’edizione un po’ speciale perché per la prima volta dopo 7 anni, oltre ad esserci coppie composte da persone comuni ci saranno anche coppie composte da personaggi famosi. Quindi la cosa si fa molto più intrigante. E chiedo a tutti quanti voi, e anche a te Silvia, di seguirci in tantissimi come avete fatto durante tutti questi anni. Ci avete dimostrato tanto affetto, continuate a dimostrarcelo. A questo punto vi do l’appuntamento per giovedì sera 2 luglio in prima serata su Canale 5 per la prima puntata di Temptation Island.

Stiamo tornando“.

