Che anche il mondo dello spettacolo si sia dovuto adattare in tempi di pandemia, lo si può evincere da tanti particolari, come la mascherina che Filippo Bisciglia ha indossato durante la sua partenza da Roma. Per il conduttore sono ufficialmente al via le riprese dell’ottava edizione di Temptation Island, il reality show in onda su Canale 5: “Eccolo qui il secondo post portafortuna – ha raccontato in un video su Instagram – il terzo lo farò quando arriveremo lì. Mai come quest’anno non vedevo l’ora di potervi dire: partenza da Roma Fiumicino, destinazione Temptation Island”.

Al via l’ottava edizione di Temptation Island

Per la sesta edizione consecutiva Temptation Island avrà come location principale Santa Margherita di Pula, Cagliari, dove le coppie protagoniste si ritroveranno per le riprese della varie puntate. Partendo per la Sardegna, Filippo Bisciglia ha voluto ringraziare i fan per i tanti messaggi di auguri, decisamente ben accetti vista l’incertezza che ha regnato sui palinsesti solo fino a qualche settimana fa: “Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato, ci servono i vostri auguri – ha detto ancora nel video – Siamo carichi, non vediamo l’ora di arrivare e non vedo l’ora di conoscere le coppie”.

L’identità della prime coppie

Proprio in queste ore, la pagina Instagram del programma ha ufficialmente svelato i nomi dei primi partecipanti. Si tratta di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L’ipotesi che la gara potesse prevedere la partecipazione di coppie vip era già circolata negli scorsi giorni, anche se mancavano ancora le conferme da parte della produzione.

Intanto Filippo Bisciglia, nelle scorse settimane anche al centro di alcuni gossip con la compagna Pamela Camassa, non nasconde la sua emozione per questo nuovo inizio, previsto per il 7 luglio su Canale 5.

Il conduttore fa anche ricorso ad un po’ di sana scaramanzia; pubblicando una vecchia fotografia, che lo ritraeva un paio di anni fa proprio davanti al logo della trasmissione, ha scritto: “Eccola, una delle tre foto portafortuna che pubblico ogni anno prima dell’inizio del nostro programma, dico nostro perché sono convinto che sia così. È di due anni fa, ma non potevo non metterla, testimonia il fatto che stiamo per partire”.

Post Instagram di Filippo Bisciglia

