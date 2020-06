In un’intervista al settimanale Nuovo, Pamela Camassa aveva dichiarato di essere pronta per avere un bambino con il compagno Filippo Bisciglia. Per la coppia sembrava essere arrivato il momento di allargare la propria famiglia. Tuttavia, è stato proprio Bisciglia a smentire le voci sull’arrivo di un figlio.

Pamela Camassa incinta?

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia stanno insieme da ormai dodici anni; una relazione che ha avuto i suoi alti e bassi, come ha raccontato la coppia stessa. Nonostante qualche periodo di crisi, però, il rapporto è stato costante e duraturo, tanto che i due hanno spesso parlato di desiderare un figlio.

In particolare, proprio Pamela, vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities aveva confessato al settimanale Nuovo: “Credo sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”. A dare adito alle voci sull’arrivo di un bambino, delle foto di lei su Instagram nelle quali indossa vestiti larghi e comodi. In particolare, le forme di Pamela sono più rotonde del solito e di conseguenza molti pensavano fosse finalmente incinta.

Le voci smentite

A smentire le voci su un presunto figlio, è stato proprio il compagno Filippo Bisciglia.

Infatti, il futuro conduttore di Temptation Island, ha parlato chiaramente nelle sue storie di Instagram.“Mi sono cominciati ad arrivare tantissimi messaggi, a partire da amici giornalisti”, ha raccontato lui. In particolare, Filippo ha dichiarato di aver ricevuto messaggi di auguri e congratulazioni.

Tuttavia, non è ancora il momento di un figlio: “Smentisco questa cosa, purtroppo. Chissà, magari in un futuro, ma per ora non è così“, ha specificato. Non si esclude quindi il desiderio e la voglia di allargare la famiglia, ma per la coppia in questione non è ancora il momento giusto.

