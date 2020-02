Sembra che la coppia Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, insieme da ormai 12 anni, sia pronta ad avere un bambino. I due che, anche se credenti per adesso non pensano al matrimonio, stanno riflettendo sul provare ad avere un figlio.

Bisciglia e Camassa, una storia d’amore lunga 12 anni

Si sono incontrati a Cortina nel 2008, e da 12 anni sono una delle coppie più belle della televisione italiana. Ne abbiamo avuto la prova giusto qualche mese fa. La coppia ha partecipato infatti al nuovo format della De Filippi, Amici Celebrities, e proprio la Camassa si è aggiudicata la vittoria, dimostrando le sue qualità sia nel canto che nel ballo. Sembra che gli innumerevoli impegni lavorativi e le piccole crisi non abbiano minato la serenità della coppia, risultando più unita che mai.

Presto genitori?

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Pamela rivela che probabilmente è arrivato il momento di pensare ad un bambino. Filippo non le ha mai nascosto il suo desiderio di diventare padre, ma Pamela non si sentiva pronta. Nel 2016 la Camassa rivelava al settimanale Di Più: “Ho paura di non essere all’altezza, di fare degli errori. So perfettamente che quando arriva un figlio la vita si stravolge in meglio, ma forse la mia paura sta proprio in questo cambiamento. Sarò in grado, mi chiedo, di andare incontro appieno a tutte le esigenze del mio bambino?”.

A quanto pare però, qualcosa è cambiato e tra le pagine di Nuovo, riprese dalle altre testate, possiamo leggere: “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino ad oggi sono stata io non volerne, ma credo sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”.

Per adesso niente fiori d’arancio

Nulla di sicuro invece sul fronte matrimonio. Nessun cambio di rotta: già qualche mese fa Filippo faceva sapere su Gente che le nozze erano ancora lontane. Sempre nell’intervista su Nuovo infatti, Pamela dichiara: “Siamo tutti e due credenti, ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare”.

Sembra non sia ancora stagione per i fiori d’arancio.

