Pamela Camassa, la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities, racconta un dettaglio inedito del programma. Proprio la Camassa infatti ha raccontato di aver scoperto solo in un secondo momento che avrebbe preso parte al talent insieme al compagno, Filippo Bisciglia.

Il segreto di Bisciglia taciuto alla Camassa

Nonostante l’ambizione del conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia non ha mai nascosto l’amore e la stima che nutre per Pamela, ma ha omesso un particolare alla sua compagna, come rivelato da quest’ultima in un’intervista al settimanale Oggi. “Non me lo voleva neanche dire, aveva paura ci rimanessi male, non voleva oscurarmi. Così l’ho saputo quando ero lì, ma ne sono stata felice“, ha raccontato la showgirl.

Infatti la Camassa è stata selezionata dagli autori del talent per prima e ha scoperto della partecipazione del fidanzato solo in un secondo momento. Lo stupore iniziale non è mancato, ma è prevalsa la gioia di condividere l’esperienza televisiva con il compagno di vita (e del piccolo schermo).

Pamela Camassa e la vittoria ad Amici Celebrities

La fiamma dell’amore tra i due concorrenti di Amici arde da anni, ma il matrimonio non è una priorità della coppia. Per il momento Pamela preferisce pensare alla carriera: la vittoria del talent show di Canale 5 ha portato alla ribalta il nome della talentuosa toscana, che ha avuto occasione di mostrare la sua bravura e la sua professionalità al pubblico italiano.

Il pubblico ha premiato una performer quasi sempre composta sul palco, fatta eccezione per la commozione condivisa con la concorrente Laura Torrisi sulle note di Nonno Hollywood, interpretazione che ha sciolto in lacrime Pamela al pensiero della nonna. Solito all’espressività emotiva invece il fidanzato Filippo Bisciglia, che ha regalato varie emozioni al pubblico di Amici Celebrities tra lacrime, entusiasmo e spirito competitivo.

L’esordio a Miss Mondo Italia

L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva nel 2002 quando, aggiudicatasi il titolo di Miss Mondo Italia a soli 18 anni, decide di interrompere la partecipazione alla gara di bellezza per protestare contro i maltrattamenti sulle donne avvenuti nel Paese ospite dell’evento.

Nel corso della prima edizione del programma di Maria De Filippi, Pamela ha dimostrato di avere carattere, talento e determinazione e, rievocando un tormentone anni Novanta degli 883, è così riuscita a diventare “La Regina del Celebrities“.