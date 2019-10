Pamela Camassa è la vincitrice di Amici Celebrities, prima edizione di Amici di Maria De Filippi in versione vip. La Camassa è modella e attrice italiana diventata famosa nel 2002, quando ha conquistato a soli 18 anni il titolo di Miss Mondo Italia. Al suo fianco ormai da molti anni c’è Filippo Bisciglia, molto amato dal pubblico di mediaset soprattutto come conduttore del programma Temptation Island. Anche lui è arrivato a conquistarsi la finale del programma di Canale 5 ma ha dovuto cedere il passo al talento della sua compagna.

La dedica di Filippo Bisciglia

“.. e brava Pamy … ora alza la coppa “in faccia” a lui“, scrive Bisciglia ironico dopo la finale vinta dalla compagna Pamela Camassa.

“… hai vinto una battaglia ma non la guerra, sappilo … le nostre sfide continueranno tra il salotto e la cucina, e lo sai che in cucina sono imbattibile“, ha aggiunto. In trasmissione i due hanno raccontato di essere una coppia spesso in sfida tanto, a volte, da giocarsi la benzina da pagare durante un viaggio. Il conduttore però si lascia andare anche a un commento un po’ più dolce: “brava cucciolotta mia … ti meriti tutto“.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

I due stanno insieme da 11 anni, e anche se i momenti difficili ovviamente ci sono stati, la coppia li ha affrontati con serenità.

Nessun matrimonio all’orizzonte però: “Io e Pamela ci sentiamo già sposati“, ha recentemente dichiarato Bisciglia in un’intervista a DiPiùTv. Figli? Una probabilità più allettante: “Sicuramente arrivano – aveva dichiarato Bisciglia – Perché li desideriamo entrambi“.