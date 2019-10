Un vero trionfo quello di Pamela Camassa, ufficialmente la prima vincitrice di Amici Celebrities. Un’avventura straordinaria che le ha permesso di emergere sotto plurimi punti di vista e che le ha anche offerto la possibilità di sbaragliare tutta l’accanita concorrenza vip in cui figurava anche il suo compagno, Filippo Bisciglia. Ma chi è Pamela Camassa e come è arrivata sul palco del talent al fianco di Michelle Hunziker?

Chi è Pamela Camassa, la vincitrice di Amici Celebrities

Originaria di Prato, la Camassa la conosciamo oggi per essere su tutto una modella, una ballerina (incoronata dal talent) e un’attrice italiana sfegatata della Fiorentina che ha trovato la luce dei riflettori nel 2002, quando ha conquistato a soli 18 anni il titolo di Miss Mondo Italia partecipando poi, sempre nel 2002, a Miss Mondo rappresentando proprio l’Italia.

Proprio in quell’anno però, l’occasione di salire sul palco di Miss Mondo non la accolse per un motivo ben preciso. La Camassa, in segno di protesta contro i maltrattamenti sulle donne del paese ospitante della competizione, la Nigeria, la Camassa non aveva infatti preso parte all’evento. Tuttavia non smise di sfilare e provò nel 2005 a conquistare la coroncina da Miss Italia arrivando però al terzo posto, lasciando il primo gradino del podio a Edelfa Chiara Masciotta.

L’esordio in tv dopo Miss Italia

Classe 1984, all’indomani di Miss Italia si apre davanti a lei uno scenario variopinto di proposte da parte del mondo dello spettacolo che la ingloba nel sistemo dello show in qualità di attrice e valletta. Il primo a prenderla in considerazione è Carlo Conti che nel 2006 la vuole al suo fianco proprio come valletta a I raccomandati. Poi, il primo programma di ballo: Ballando con le Stelle, e anche qui la Camassa è sul podio al secondo posto insieme al ballerino Madonia. Forte il legame con Conti, sempre il conduttore toscano come lei, la richiama per un altro ruolo alla conduzione de I migliori anni.

La carriera: da Carlo Conti ad Amici Celebrities

E sempre sotto il segno di Carlo Conti, nel 2012, finisce nel cast di Tale e Quale Show riscuotendo grandissimo successo. Un’ascesa nel mondo del ballo e del canto, la stessa che ha permesso il suo “reclutamento” ad Amici Celebrities che ha vinto con lode e merito. Oltre a spiccare il volo nel mondo del lavoro grazie alla sua duttilità artistica, i riflettori da sempre sono accesi su di lei anche in ambito “gossip”. Proprio la Camassa è infatti fidanzata da anni con l’amato conduttore Mediaset Filippo Bisciglia che proprio insieme a lei ha partecipato all’edizione recentemente finita di Amici Celebrities.

L’amore per Filippo Bisciglia, fidanzato da 11 anni

Coppia fissa da poco più di 11 anni, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si possono descrivere come innamorato l’un dell’altro come se fosse ogni giorno il primo giorno. I momenti difficili ovviamente ci sono stati ma la coppia li ha affrontati con serenità, consapevole che un legame così duraturo è facile che venga messo in pericolo dall’abitudine. Tuttavia in futuro non si prospetta al momento alcun matrimonio anzi, a dire il vero la coppia non ne sente necessariamente bisogno: “Io e Pamela ci sentiamo già sposati“, ha recentemente dichiarato Bisciglia in un’intervista a DiPiùTv. Figli? Una probabilità più allettante rispetto alle nozze: “Sicuramente arrivano – aveva dichiarato Bisciglia – Perché li desideriamo entrambi“.