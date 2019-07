È tra i volti più popolari della tv estiva italiana. Quando le temperature si fanno roventi e i telespettatori desiderano un programma fresco e leggero da guardare in compagnia del ventilatore, ecco che Filippo Bisciglia tira fuori dal cappello un’altra stagione vincente di Temptation Island.

La quinta puntata, andata in onda lunedì 22 luglio, ha stracciato la concorrenza nella gara degli ascolti, portandosi a casa un ottimo 23,6% di share. Il successo della trasmissione è anche dovuto alla bravura del conduttore Bisciglia che, sulla cresta dell’onda, sta concedendo numerose interviste ai settimanali italiani per soddisfare la curiosità del pubblico. Questa volta è stato DiPiù Tv a raccogliere le confessioni del presentatore di Canale 5.

Filippo Bisciglia e l’amore per Pamela Camassa

Filippo Bisciglia, 42 anni, ha parlato a cuore aperto della sua relazione con Pamela Camassa. I due formano una coppia stabile da ormai 11 anni e, come afferma lo stesso Bisciglia, sono “sempre più legati”. La domanda clou di Temptation Island (“L’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio?”) è probabilmente lontana anni luce dalle menti di Bisciglia e della Camassa. Il conduttore ha però rivelato che “ci sono stati diversi momenti difficili, di crisi”. Difficoltà che però sono “inevitabili quando si sta insieme da tanto tempo”.

Matrimonio no, cicogna… forse

La relazione sembra quindi più solida che mai, i due non sentono il desiderio di correre all’altare. “Nessuno dei due scalpita”, ha ironizzato Filippo Bisciglia nell’intervista. “Mi creda, io e Pamela ci sentiamo già sposati”. Insomma, in casa Bisciglia le fedi nuziali non verranno acquistate a breve, ma forse verrà acquistato… un passeggino? “I figli sicuramente arriveranno, perché li desideriamo entrambi”, ha affermato Bisciglia, ribadendo quanto già affermato in una recente intervista a Gente.

L’empatia, il segreto del successo di Bisciglia

Nel corso della chiacchierata con DiPiù Tv, Filippo Bisciglia ha anche colto l’occasione per ringraziare Maria De Filippi, che lo scelse come conduttore per la prima edizione di Temptation Island.

Bisciglia si è detto felice per il grande successo della trasmissione, che non manca di fargli provare forti emozioni.

Nella puntata di lunedì 22 luglio, il presentatore ha mostrato grande empatia consolando la concorrente Ilaria, ferita nell’orgoglio dalle acide parole del fidanzato Massimo (“Gli altri la vedono bella, negli ultimi video che ho visto io manco la vedevo bella”). L’abbraccio tra Filippo Bisciglia e Ilaria ha fatto impazzire i social: il pubblico sembra apprezzare le maniere galanti.

*immagine in evidenza: Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. Fonte/Instagram Pamela Camassa (dimensioni modificate)