Ieri Michelle Hunziker ha preso in mano il timone di Amici Celebrities. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, a partire dal rientro in gara di Ciro Ferrara che ha sfidato Jo Bastianich.

Il momento più toccante è stato sicuramente l’esibizione di Filippo Bisciglia, costretto ad interrompersi per la commozione. La svizzera è intervenuta: “Non ti scusare per l’emozione“.

L’esibizione di Bisciglia

Filippo Bisciglia, della squadra dei bianchi, si è esibito ieri sera sul palco di Amici Celebrities con un brano di Luca Barbarossa, Portami A Ballare. Un’esibizione di tutto rispetto, in cui il conduttore di Temptation Island ha mantenuto in perfetto equilibrio tecnica e passione.

Fino a che non è giunto alla strofa: “Ciao mamma, Ciao. Domani vado via, ma se ti senti troppo sola domani ti porto via” la voce comincia a tremare.

PORTAMI VIA MI FA PIANGERE ANCHE CANTATA DA FILIPPO BISCIGLIA. #AmiciCelebrities pic.twitter.com/OGsHY85Dan — LeMetaMorizzate (@meta_moro) October 9, 2019

Infine sulla seconda strofa con la voce rotta e le lacrime agli occhi, Filippo è costretto a fermarsi. La Hunziker, toccata dalla sua reazione, lo raggiunge sul palco e dice: “Non ti scusare per l’emozione, che è una cosa bellissima“. Poi ha chiesto “Come mai ti sei emozionato?“. E mentre il pubblico lo esortava dagli spalti, Bisciglia ha risposto: “Per mia mamma“.

Ciro Ferrara di nuovo in gara

Sempre nel corso della puntata di mercoledì 9 ottobre, Michelle Hunziker ha annunciato che la produzione di Amici Celebrities ha dato l’opportunità a Joe Bastianich e Ciro Ferrara di tornare in gara.

Entrambi si sono esibiti sul palco per 90 secondi esatti.

Mentre Bastianich ha portato per la sfida una sua versione di With A Little Help From My Friends, dei leggendari Beatles, mentre Ferrara si è presentato con un brano molto intimo, Malafemmina di Toto. 90 secondi sono bastati alla giuria che ha scelto Ciro tra i 2. E Ferrara è tornato ad indossare la sua divisa bianca.