Manca ormai poco all’inizio di Temptation Island, il reality che mette alla prova l’amore di coppia, in partenza dal 7 luglio su Canale 5. Il coronavirus non ha fermato uno dei programmi più scottanti dell’estate. Il format di quest’anno però sarà diverso, in edizione unica con coppie sia Vip che Nip. Si susseguono poi le anticipazioni su chi testerà i propri sentimenti e si scopre anche chi ha deciso di non partecipare.

Flavio Montrucchio ha detto no a Temptation Island

C’è chi ha detto no al reality dei sentimenti che sarà condotto da Filippo Bisciglia.

Flavio Montrucchio, volto noto su Real Time nelle vesti di presentatore del programma Primo Appuntamento, ha rinunciato al test di fedeltà in diretta. La sua storia d’amore con Alessia Mancini preferisce viverla in privato. “Non potrei mai lasciare i miei figli, ancora piccoli, a casa da soli per andare con mia moglie in tv“, ha affermato in una recente intervista a Nuovo Tv.

Si aggiunge poi anche una precisa visione della sua carriera futura. “È da tempo che non faccio reality show e ne ho rifiutati tanti – ha dichiarato – Non mi sembrerebbe un passaggio giusto ora che sono concentrato sulla mia carriera da conduttore“.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Foto: Instagram

I rumors sulle coppie che parteciperanno al reality

Alcuni pettegolezzi sulle coppie che si metteranno alla prova a Temptation Island hanno iniziato a circolare. Così, già si è con il fiato sospeso per un’eventuale partecipazione di Gemma Galgani e la sua nuova fiamma. TvBlog ha paventato che anche Manila Lazzaro, ex Miss Italia, e il calciatore Lorenzo Amoruso, testeranno il proprio amore nel reality.

La coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha invece già deciso di sondare il loro legame.

I due sono vacillanti per via di un presunto tradimento dell’attore con una sua ex, mentre Antonella Elia era concorrente al Grande Fratello Vip. Non si esclude che nel cast potranno comparire freschi piccioncini usciti da Uomini e Donne, come Sammy Hassan e Giovanna Abate, o qualche protagonista del Trono Over. Non resta che aspettare conferme, mentre la trepidazione sale sempre più.