Il futuro della nuova edizione di Temptation Island si fa sempre più lineare. Il reality di Canale 5 riapre i battenti e potrebbe addirittura tornare in onda qualche giorno prima della data sinora vociferata, il 7 luglio. Secondo Blogo, la prima puntata potrebbe andare in onda il 2 luglio o perfino il 30 giugno. E intanto la produzione ha ufficializzato le prime coppie che vi prenderanno parte.

Temptation potrebbe anticipare: 2 luglio o 30 giugno

Tutto pronto, o quasi, per il ritorno sul piccolo schermo di Temptation Island. Il docu-reality dei sentimenti tornerà a breve su Canale 5 e alla conduzione ci sarà nuovamente Filippo Bisciglia.

Un appuntamento certamente inedito, considerando che per la prima volta coppie Vip e Nip si fonderanno e daranno vita ad un’unica edizione. Un’edizione che, diversamente da quanto si vociferava, potrebbe cominciare prima del previsto. La data di partenza di Temptation Island, infatti, inizialmente sembrava dover essere martedì 7 luglio. Ma, stando a quanto riporta il sito Blogo, l’esordio in tv potrebbe essere anticipato al 2 luglio o, addirittura, al 30 giugno. Un’ipotesi dettata dal fatto che le registrazioni del programma sono già iniziate e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero già a buon punto.

Le prime coppie ufficiali: c’è Antonella Elia

Ma altre importantissime novità arrivano direttamente dalla pagina ufficiale di Instagram di Temptation Island. Dopo settimane di incertezze su chi prenderà parte al reality, arriva l’ufficializzazione delle prime due coppie. La prima è quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’ex ragazza de Non è la Rai è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip ed è già pronta a rimettersi in gioco in un nuovo programma.

Con lei il fidanzato Pietro: a Temptation hanno deciso di mettere alla prova il loro amore e la solidità della loro relazione. La seconda coppia ufficiale è quella composta dalla conduttrice Manila Nazzaro e il fidanzato, Lorenzo Amoruso. Anche per loro la sfida è importantissima: uscire dal reality delle tentazioni più forti di prima oppure dirsi addio.

Dopo il no di Flavio Montrucchio, anche Lory Del Santo ha rifiutato la partecipazione al programma. C’è grande fermento, dunque, per scoprire le altre coppie che sbarcheranno in Sardegna e che daranno vita alla nuova edizione del reality più popolare dell’estate italiana.