Il cast della prossima edizione di Temptation Island è in fase di costruzione e impazzano già le voci sulle possibili coppie partecipanti. Fra queste sicuramente non figurerà quella composta da Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo, come si vociferava da giorni. La smentita arriva dall’attrice.

Lory Del Santo a Temptation Island? Arriva la smentita

La nuova edizione di Temptation Island Vip sta scaldando i motori ed è pronta a sbarcare in prima serata su Canale 5. L’appuntamento è per martedì 7 luglio con la prima puntata: alla conduzione Filippo Bisciglia.

Sarà un’edizione insolita considerando che, a differenza degli anni passati, ci sarà la fusione tra coppie ‘Vip’ e ‘Nip’ in un unico appuntamento estivo. A pochi giorni dall’inizio delle riprese impazzano le voci sulle probabili coppie che vi prenderanno parte. A prendere parte al cast, di certo, non ci saranno Lory Del Santo e Marco Cucolo. L’attrice, intervistata dal settimanale Nuovo, ha smentito ogni voce che la voleva all’interno del docu-reality assieme al compagno.

“Marco è terrorizzato di darmi dispiacere“

L’attrice ha rifiutato la partecipazione a Temptation Island Vip per il bene e la tranquillità del fidanzato, Marco Cucolo.

L’attrice a Nuovo ha spiegato: “Mi piace quel programma e trovo anche che sia molto interessante discutere e mettersi alla prova, in più io amo comunicare e, soprattutto, incontrare gente nuova. Marco invece vorrebbe partecipare a un programma televisivo, ma non insieme a me: in mia presenza lui non si sente libero e quindi non riesce a esprimersi totalmente e a dare il massimo di sé“. Lory Del Santo ha aggiunto: “Si sente condizionato, dato che io sono abituata a riprenderlo quando sbaglia.

Poi è terrorizzato di darmi dispiacere, di sbagliare e di urtare la mia sensibilità. Anche quando abbiamo preso parte a Pechino Express in coppia Marco si sentiva frenato. Invece da solo è più allegro e sicuro di sé e lo capisco bene: per esempio gli piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello”.

