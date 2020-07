La lotta tra Lorella Cuccarini ed Alberto Matano coinvolge anche Pierluigi Diaco, amico della prima e ora, forse, in forte tensione con il secondo.

Pare infatti che Diaco attribuisca una responsabilità diretta ad Alberto Matano per la conclusione dell’esperienza della conduttrice a la Vita in Diretta.

Ieri la dedica di Diaco a Cuccarini

Già ieri era emersa la notizia dello “schieramento” di Diaco, che sui social aveva fatto una sentita dedica a Lorella Cuccarini: “Domani la mia amica Lorella Cuccarini conclude la sua eccezionale esperienza alla guida di La Vita in Diretta.

Si è contraddistinta per competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita“.

Parole forti fuori dagli studi Rai?

Oggi, arriva la notizia, riportata da alcune fonti, secondo la quale i due sarebbero arrivati a dirsi parole forti fuori dagli Studi Rai, uno in difesa della Cuccarini, l’altro in difesa di se stesso. A far girare il gossip è il paparazzo Alan Fioredelmondo, che su Instagram dispensa gossip dal suo account Wolf Break Official.

Il tweet di Pierluigi Diaco

Due ore fa, il colpo di scena: è stato lo stesso Diaco a scrivere su Twitter “#matano è stato sleale con l’amica @LCuccarini Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio fosse riportato”.

Diaco smentisce però che si sia trattato di un momento particolarmente furioso o che ci siano stati momenti di tensione: “Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?”.