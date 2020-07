Andrea Delogu e Marcello masi sono i due conduttori di La Vita in Diretta Estate, costola “dei mesi caldi” del programma televisivo quotidiano La vita in diretta. I due danno spesso vita a siparietti e momenti di ilarità all’interno del programma, ed anche oggi non sono stati da meno, con un momento-sketch che ha fatto divertire molto il pubblico.

La cartellina di Marcello Masi

Nella coppia-quasi-comica formata da Marcello Masi ed Andrea Delogu Masi interpreta il ruolo del “serio conduttore”, mentre il tono più umoristico viene affidato alla rossa Andrea. Oggi, galeotta è stata la presenza di una cartellina, il classico oggetto che spesso i conduttori televisivi tengono in mano.

A tenerla in mano è stato Masi, subito punzecchiato dalla “dispettosa” collega, che ha chiesto a cosa gli servisse. “La cartellina è vuota, mi serve solo per coprire la pancia” ha a quel punto dichiarato Masi, scatenando l’ilarità della Delogu, che ha ribadito: “Hai una cartellina finta?” Facendo spazientire (sempre ironicamente) il suo compagno di sketch, che ha esclamato: “Fatti gli affari tuoi!”.

Il dibattito sullo stupro con Sabrina Salerno

La Vita in Diretta Estate è appena iniziato ma sembra già aver raccolto qualche successo.

Quella di oggi è stata una puntata molto importante, in cui si è parlato anche di argomenti molto forti, come la femminilità e lo stupro.

Ospite del giorno è stata Sabrina Salerno, che si è scagliata nettamente contro coloro che giustificano lo stupro se la donna è vestita in maniera sensuale: “Per me le donne non possono essere giudicate dall’aspetto. Non sopporto quando sento dire che una donna con una minigonna è rimasta vittima di abusi e violenze sessuali perché se l’era cercata di proposito.

Ma ti uccido io!“.

Andrea Delogu, a queste parole, si è dichiarata estremamente concorde ed ha puntualizzato come sia scorretto determinare il valore di una persona di sesso femminile in base ai vestiti indossati. Ne è nato un dibattito focoso ma molto appassionato, su una tematica estremamente interessante.

Approfondisci:

La vita in Diretta Estate, Sabrina Salerno sbotta: “Ma ti uccido io!”