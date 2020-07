Sabrina Salerno, co-conduttrice al fianco di Amadeus nell’ultimo Festival di Sanremo, è stata ospite de La vita in Diretta Estate, intervistata da Andrea Delogu.

La cantante, oggi 52enne, si è raccontata a tutto tondo, sui suoi esordi artistici fino al presente, lanciando un forte messaggio contro la violenza sulle donne, anche quella online.

Sabrina Salerno attacca chi giustifica lo stupro

L’artista, ospite del programma pomeridiano di Rai 1, ha ricordato il celebre brano Siamo donne, presentato insieme a Jo Squillo al Festival di Sanremo 1991. “Quando mi proposero quella canzone mi sembrava scontata” confessa Sabrina “Invece è incredibile quanto sia un argomento attuale nel 2020.

Negare la femminilità o la libertà di indossare una minigonna non ha senso”.

La cantante si infervora quando si tocca l’argomento della violenza nei confronti delle donne. “Per me le donne non possono essere giudicate dall’aspetto. Non sopporto quando sento dire che una donna con una minigonna è rimasta vittima di abusi e violenze sessuali perchè se l’era cercata di proposito” commenta l’ospite “Ma ti uccido io!” conclude senza mezzi termini.

La bellezza per Sabrina Salerno

La cantante ha poi ripercorso il suo viaggio nel mondo dello spettacolo.

“Ieri ho accompagnato la figlia di una mia amica a fare un servizio fotografico. Lei è bellissima, ma molto insicura” racconta Sabrina alla conduttrice “Mi ha fatto pensare al mio passato: non necessariamente una donna appariscente si sente bella e accettata. Anche a me è capitato”.

Sabrina afferma che la bellezza è una qualità interiore che non sempre coincide con l’aspetto fisico: “La bellezza è qualcosa che viene dalla serenità, da dentro. Non è fatta solo da un bel seno e da un bel sedere”.

L’artista ha poi rivissuto le emozioni di scendere le scale del palco dell’Ariston come co-conduttrice e ha raccontato la sua quotidianità in famiglia: “Io sono una donna innamorata, sono una moglie, però non lavo i piatti e faccio cucinare mio marito. Non ci sono ruoli in casa nostra” conclude Sabrina.

