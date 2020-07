Ad 8 anni di distanza dalla sua scomparsa, Fernando Vasile, a 24 anni, è tornato a casa, dalla famiglia che lo aveva visto scomparire quando era solo un adolescente.

Il giovane Fernando era infatti scomparso da Palombara nel maggio 2012, senza lasciare alcuna traccia: 8 anni dopo è stato ritrovato a Genova, dove era finito ad abitare come clochard.

La scomparsa apparentemente immotivata

Era scomparso una sera, nel nulla, dopo essere uscito di casa per andare alla scuola serale. Di lui non erano state trovate tracce e la famiglia si era così rivolta a Chi l’ha Visto, il 30 maggio di quell’anno, diramando un appello.

La famiglia non aveva idea dei motivi che avrebbero potuto portare il giovane alla scelta di un allontanamento volontario e solo il riavvicinamento, oggi, potrà portare delle risposte.

Per 8 anni le speranze della famiglia sono rimaste insoddisfatte: di Fernando non c’era traccia da nessuna parte. Qualche giorno fa, la famiglia aveva ricontattato Chi l’Ha Visto, e dopo aver diramato una foto del ragazzo, la trasmissione aveva cominciato a ricevere telefonate: prima una signora di Genova aveva raccontato di averlo visto in piazza Dante con il suo cane, sotto i portici, e poi altri si erano uniti confermando questa versione.

L’incontro con Fernando dopo 8 anni

Quando la famiglia si è recata sul posto ha subito riconosciuto Fernando, che ora può tornare a casa sua. Il giovane, a quanto pare, era diventato una figura amata del quartiere di Genova dove stava come senzatetto. Rai News ha riportato le testimonianze di alcuni cittadini genovesi: “Un ragazzo tranquillo che viveva in compagnia del suo cane non ha mai dato fastidio a nessuno, non era insistente”.

La tabaccaia di via Dante ha raccontato: “Ognuno gli dava qualcosa perché era sempre gentile, educato. Fernando non beveva e non ha mai avuto un problema con la droga. È un ragazzo a posto. La sua figura ci mancherà”.