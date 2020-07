Non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato Stefano De Martino, sulla voce che lo vorrebbe avere un flirt con Alessia Marcuzzi. Questa sarebbe stata, secondo la bomba lanciata da Dagospia, la causa della rottura con Belen Rodriguez. Un rumor durato però lo spazio di pochissimo tempo, visto che sul tema è intervenuto il diretto interessato.

Stefano e la Marcuzzi hanno un flirt?

Questa la voce che ha squassato il venerdì sera del gossip italiano: con un flash del noto sito spesso vicino alle fonti dirette, Dagospia ha riferito che Stefano De Martino avrebbe tradito Belen con Alessia Marcuzzi.

Una doppia crisi quindi che avrebbe portato alla rottura della coppia tra il ballerino e la showgirl. Non viene specificata nessuna fonte e, come prevedibile, non è passato molto dalla smentita ufficiale (e decisamente pacata) di Stefano De Martino.

De Martino smentisce tutte le voci

Lo ha fatto con pochi video sul suo profilo Instagram, nei quali con la calma con cui si è fatto conoscere come conduttore, ha commentato pazientemente la bomba di serata lanciata da Dagospia: la definisce subito “fake news“, per poi rivelare che ha parlato direttamente con Alessia Marcuzzi.

“Con Alessia e Paolo, che sono due grandi amici, ci siamo fatti una risata nonostante il fastidio di una notizia del genere” rivela il ballerino-

De Martino ha poi ammesso: “Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento, accetto le fake news e le critiche. So che si sprecheranno le notizie“. Tuttavia, esprime un pensiero per la situazione della Marcuzzi: “Quando si toccano delle famiglie con bambini, vi prego, evitiamo davvero“. Quindi chiude con una promessa: “Se mi innamoro ve facc’sapè“.

