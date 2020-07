La notizia rilanciata questa sera come flash di Dagospia è di quelle destinate o a essere una vera e propria bomba di gossip, oppure un altro dei tanti pettegolezzi senza capo né coda, che verranno messi nel dimenticatoio molto presto. Comunque sarà, ormai la bomba è stata sganciata: viene infatti riferito che Stefano De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi.

La fine dell’amore tra Belen e Stefano

La (seconda) fine del rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta riempendo le pagine dei giornali di settore: dietro alla rottura, infatti, si sono susseguite numerose voci e qualche timida certezza su presunti tradimenti di Stefano.

Nessuno dei due diretti interessati ha parlato apertamente della cosa, ma Stefano sembra essere passato già oltre: è stato infatti paparazzato in barca con una donna.

Inoltre, al conduttore e ballerino è stato affibiato anche un flirt con Mariarosaria Leone, prontamente smentito dalla diretta interessata. La cosa, tuttavia, sembra aver provocato una reazione nella Rodriguez, che avrebbe rivolto un laconico “L’amore è per gente vera” in direzione di Stefano.

Belen tradita con la Marcuzzi?

In serata, è arrivata invece un’indiscrezione che ha dell’incredibile.

Il noto sito Dagospia ha infatti condiviso una notizia flash, pochissime righe che stanno però scuotendo il mondo dell’intrattenimento e del gossip italiano. In primo luogo, Dagospia affibia a Belen una storia con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, con il quale sarebbe a Capri.

La parte choc, però, arriva subito dopo: “C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e la Alessia Marcuzzi“.

Le voci di crisi su Alessia Marcuzzi

L’indiscrezione, che legherebbe assieme due volti amatissimi dal pubblico italiano in un incredibile triangolo amoroso, prende piede anche per via delle voci che vogliono la Marcuzzi in crisi col marito.

Iniziate quasi un mese fa, però, sembrano essere state smentite da video della diretta interessata.

Sul settimanale Chi, inoltre, sono apparse foto di loro due al mare insieme, molto di recente. L’indiscrezione di Dagospia, per ora, sembra essere una sparata enorme, tuttal’più perché anche in una recentissima foto Instagram della Marcuzzi, appare proprio il like di Belen.

La replica di Stefano De Martino

AGGIORNAMENTO 23.20 – Neanche due ore dopo il lancio della clamorosa indiscrezione, è arrivato il commento di Stefano De Martino alla notizia. Una smentita, ovviamente, ma il ballerino si è molto preoccupato per la collega e amica Alessia Marcuzzi.

