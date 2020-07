Negli ultimi giorni è circolata la voce di un presunto flirt di Stefano De Martino con Mariarosaria Leone. Lei ex ballerina di Made in sud, lui presentatore. La notizia è durata meno di un sospiro, lei smentisce e le acque sembrano calmarsi, solo che poi arriva via social la stoccata di Belen Rodriguez.

La smentita di Mariarosaria Leone

Stefano De Martino non ci prova nemmeno a smentire, e anzi tiene fede alla parola data di recente: mai più commenti sulla sua vita privata in pasto al pubblico. Allora la smentita arriva da Mariarosaria Leone, l’ex ballerina del programma Rai lo fa tramite il suo profilo Instagram: “Non riesco a capire il perché di questa fake news.

Io ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla“. E ancora: “Non è giusto diffamare così. Io non ho mai avuto nessun tipo di rapporto con questa persona. Sono anni che ho lasciato il mondo della televisione e dedico la mia vita alla mia famiglia. Vi prego di segnalare qualsiasi notizia in merito“, aggiunge. La ballerina ha lasciato Made in Sud ormai 4 stagioni fa ed ha quindi effettivamente lasciato il mondo televisivo da tempo.

La “replica” di Belen Rodriguez

Al contrario dell’ex ballerino di Amici, Belen non sembra più intenzionata a lasciare che gli altri parlino della sua vita senza poter dire la sua. La showgirl argentina sta da tempo ormai utilizzando i social per chiarire la sua posizione e pare che l’abbia fatto anche questa volta. Sull’onda dei flirt che vengono attribuiti all’ormai ex, lei ci piazza la stoccata via social. Su Instagram pubblica la foto di un bel cielo blu e la semplice scritta, bianca come le nuvole: “L’amore è per la gente vera“.

Non nomina nemmeno una volta De Martino, ma il messaggio arriva comunque forte e chiaro.

