Aria di tempesta in casa di Belén Rodriguez e Stefano De Martino ove però, al momento, all’appello risulta esserci solamente la showgirl. Da giorni si rincorrono i gossip sulla presunta separazione della coppia: dapprima il sospetto che Belén non indossasse più la fede, successivamente le illazioni su un presunto riavvicinamento, del tutto causale, tra la stessa Belén e l’ex Iannone, inconsapevolmente a cena nello stesso locale.

A fornire qualche dettaglio in più su quello che sta attraversando una delle coppie più amate d’Italia è il settimanale Oggi che come fonte diretta sembra avere gli stessi vicini di casa di Belén e Stefano.

Scintille in quarantena per Belén e Stefano

In tempi di quarantena e Coronavirus, il vicinato fa da eco. Sarebbero stati proprio i dirimpettai della nota coppia dello spettacolo formata da Belén Rodriguez e Stefano De Martino a fornire dettagli salienti su quella che è stata la quarantena forzata della coppia, periodo nel quale si sarebbe sgretolata nuovamente l’intesa.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l’aria per la coppia sarebbe diventata pesante già al principio del lockdown, quando l’emergenza sanitaria li ha costretti ad una convivenza ravvicinata come per tutto il resto dell’Italia.

Qualche incomprensione, qualche lite che in un primo momento avrebbe potuto avere nessun valore. Poi, secondo quanto quanto riferito da un vicino al settimanale, un’accesa discussione tra i due avrebbe intrattenuto tutto il vicinato, fatto che risalirebbe al momento prima del trasferimento per motivi di lavoro di De Martino a Napoli.

Stefano De Martino lontana da casa

Da qualche giorno però, la coppia avrebbe “interrotto il rapporto”. Stefano De Martino, a Napoli per lavoro, sarebbe stato avvistato nuovamente a Milano appena qualche giorno fa ma non più a casa della compagna bensì nei paraggi di quella dei genitori alla quale avrebbe fatto ritorno, con un’auto ricolma di vestiti e oggetti, dopo aver fatto tappa a casa di Belén e Santiago.

La crisi dunque, a giudicare da quello che gli occhi lunghi dei vicini vedono e hanno visto, sembra ulteriormente confermata. Numerosi sospetti di fatto avevano trovato conferma anche nelle parole rilasciate qualche giorno fa dalla modella su Instagram doveva aveva parlato di “giornate difficili“; “complicate“. La coppia De Martino-Rodriguez è di nuovo al capolinea?

