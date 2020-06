Stefano De Martino ha davvero tradito Belen Rodriguez? Il gossip sulla rottura della chiacchierata coppia continua a suscitare clamore e arrivano nuove dichiarazioni sul possibile tradimento del ragazzo. A riportarle è il giornalista Roberto Alessi su Novella 2000: “C’è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen“.

Nuove dichiarazioni a supporto del tradimento

La saga legata alla crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez si arricchisce di un nuovo capitolo. Non si placa il clamore legato a questa rottura né, tantomeno, la curiosità sulle dinamiche che hanno portato a tale decisione.

I diretti interessati non hanno mai annunciato pubblicamente la rottura ma sono moltissimi gli indizi che portano a questa strada. Non solo le voci relative a una loro presunta sfuriata, ma anche quelle legate a un ipotetico tradimento del ballerino ai danni della showgirl. Ad aggiungere un ulteriore tassello a questa burrascosa vicenda è Roberto Alessi. Il giornalista ha riportato sul settimanale di cui è direttore, Novella 2000, una dichiarazione che confermerebbe di fatto l’ipotesi che impazza nell’ultimo periodo: Stefano De Martino avrebbe tradito Belen. Le parole di Alessi: “C’è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen.

Ma ha mai iniziato? Possibile che non mi sia mai arrivata una foto?“.

Incertezza sul destino della coppia

Dichiarazioni importanti che potrebbero supportare la tesi legata al tradimento, anche se certezze ancora non ce ne sono. Quello che è certo è che tra il ballerino napoletano e la showgirl argentina qualcosa si è rotto. Il riavvicinamento della coppia aveva fatto pensare a un ritorno di fiamma, segno che il sentimento non era scomparso del tutto.

Ora però si ritorna al punto di partenza e a problemi che i due ancora non sono riusciti a risolvere. Belen su Instagram ha postato qualche giorno fa un video in cui racconta di essere in una fase delicata: “Non sono giornate facili per me“. De Martino invece ha ripreso il suo lavoro in tv al timone del programma di Rai 2 Made in Sud e recentemente è stato intervistato a Domenica In da Mara Venier, senza però sbottonarsi sulla vicenda. Sul futuro della coppia aleggia ancora una folta nube di mistero.

Approfondisci

Stefano De Martino ha tradito Belén? I commenti impazzano sul web

Belén Rodriguez e Stefano De Martino in crisi: il retroscena su un’accesa sfuriata

Belén Rodriguez e De Martino in crisi, l’ennesimo dettaglio: “Perfidia”