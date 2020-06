Continuano a tenere banco le voci che si rincorrono sulla presunta crisi di coppia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino sebbene tanto presunta non sembra essere. Dopo un video postato su Instagram dalla showgirl argentina in cui dichiarava di essere nel pieno di “giornate complicate“, le voci dei vicini di casa su una presunta sfuriata avvenuta nel pieno del lockown e l’allontanamento da casa di De Martino, arriva l’ennesimo dettaglio sui social che fomenta il pettegolezzo.

Belén e Stefano: la coppia ri-scoppia?

Lontani, sono lontani: che si tratti solamente di lavoro?

A giudicare dalle tantissime voci sulla coppia, sembra di no. Al momento la modella e showgirl argentina Belén Rodriguez sembra trovarsi sola a Milano col sol figlio Santiago e lontana da Stefano De Martino che si troverebbe invece a Napoli per le registrazioni delle venture puntate di Made in Sud. Gli occhi continuano ad essere puntati sui loro profili Instagram: tutto tace sul profilo di De Martino, proprio come ai tempi della loro “prima” separazione; sul profilo di Belén Rodriguez la situazione sembra essere diversa.

La storia sospetta: “Perfidia“

Nel corso di numerose storie Instagram pubblicate dalla showgirl sul social nella giornata di ieri, Belén sembra essersi fatta scappare un commento di troppo che non è sfuggito ai fan.

Si trovava di fatto in casa con amici quando guardando una trasmissione in cui si trovava la Rodriguez, l’inquadratura si è soffermata proprio su Stefano De Martino e ha fatto capolino una piccola scritta che ha tutta l’aria di sembrare una frecciatina: “Perfidia“. Proprio in queste ore un amico intimo del ballerino avrebbe inoltre confermato il rumors secondo cui la coppia si sarebbe separata a causa di un presunto tradimento da parte del ballerino ma al momento permangono solamente illazioni prive di solidi base e soprattutto, senza alcuna conferma da parte dei diretti interessati.

La storia pubblicata su Instagram da Belén Rodriguez che sembra contenere una frecciatina nei confronti di Stefano De Martino. Fonte: Instagram

