Nonostante la richiesta di rispettare questo momento di dolore, fatta dalla stesa Belén Rodriguez, sono tanti i commenti, molti dei quali a favore della showgirl. Altri invece riportano una verità che starebbe alla base della crisi di coppia; un tradimento.

Le parole di un “amico” di Stefano

Già da qualche giorno, molti utenti su Twitter e Instagram si sono schierati a favore di Belén, puntando il dito contro un presunto comportamento fedifrago del conduttore di Made in Sud. Stefano De Martino avrebbe tradito Belén, questo sarebbe il motivo della brutta lite e del profondo dolore in cui è piombata la bella argentina.

Talmente profondo che le è stato impossibile nasconderlo ai fan durante il video.

L’ipotesi del tradimento di Stefano è stata anche scritta pù commenti sotto i vari post della showgirl. Un presunto amico del ballerino l’ha anche confermato, specificando di sapere di chi si tratti e che De Martino aveva le sue buone ragioni. Il commento si conclude con l’affermazione che la prima a sbagliare sarebbe stata la stessa showgirl. Sulla questione del presunto tradimento hanno fatto eco alcuni utenti affermando che “Tutta Napoli sa“

Il sostegno di amici e colleghi

In tanti in queste ore hanno espresso il loro affetto e la loro vicinanza alla showgirl.

“Belenita mia bella” ha scritto Mara Venier sotto il video di spiegazione di Belén. Antonella Clerici ha commentato con un fiore e un cuore, “Sei la più bella del mondo” ha commentato Laura Chiatti, “Stellare” ha scritto Valeria Marini, e poi Juliana Moreira, Sergio Sylvestre…

Nessun commento, al momento, da parte del diretto interessato, Stefano De Martino, che si trova in questo momento impegnato nelle registrazioni della nuova stagione di Made in Sud.

Mamma giocherellona con Santiago

Belén sembra comunque affrontare il momento difficile nel miglior modo possibile. Sui suoi social, oltre a raccogliere l’affetto dei fan, ha postato diverse Instagram Stories in cui si vede impegnata con il piccolo Santiago e il loro cane. Una vita da mamma come tante, impegnata al massimo per mantenere alto l’umore del figlioletto.

