La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai conclamata. A confermare la crisi ci ha pensato la showgirl con un video criptico postato su Instagram, in cui annuncia che “non sono giornate facili“. Tantissimi i messaggi di affetto ricevuti non solo dai followers, ma anche da amiche e colleghe: da Mara Venier a Laura Chiatti.

Belen, lo sfogo via Instagram

“Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate“: così ha esordito Belen Rodriguez in un video che ha voluto condividere con i follower per metterli al corrente della delicata situazione.

La showgirl, attraverso questo messaggio postato sul proprio profilo Instagram, ha di fatto confermato la crisi in corso con Stefano De Martino. La coppia sta affrontando un periodo complicato e le parole della argentina sembrerebbero confermare le ipotesi di una crisi più volte ventilate nei giorni scorsi. La travagliata love story tra Belen e il ballerino ha visto i due unirsi in matrimonio e diventare genitori del piccolo Santiago. Per poi lasciarsi e riprendersi nuovamente, a testimonianza che il sentimento non era completamente svanito. Ora, però, la situazione sembra sprofondare nuovamente e le certezze di coppia accumulate nel corso degli anni non sono più così solide.

Testimonianze d’affetto dal mondo dello spettacolo

Sono tantissimi i messaggi di affetto ricevuti da Belen a corredo del video condiviso su Instagram. Tantissimi i seguaci della showgirl che hanno voluto esprimerle vicinanza per il momento complicato che sta attraversando. Ma non solo fan: anche numerosi colleghi e amici appartenenti al mondo della televisione e dello spettacolo le hanno dedicato dimostrazioni di affetto. “Belenita mia bella <3” scrive Mara Venier. L’attrice Laura Chiatti, invece, ha cercato di risollevarle il morale con una dedica speciale: “Sei la più bella del mondo“.

Ma anche Antonella Clerici, Valeria Marini, Juliana Moreira e il cantante Sergio Sylvestre non hanno esitato a esprimere sostegno e vicinanza con messaggi ricchi di affetto. In questo periodo così complicato, Belen Rodriguez può di certo contare sull’affetto degli amici e dei seguaci, che non hanno mai smesso di volerle bene.