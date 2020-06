“Siamo stati meglio” esordisce così Stefano De Martino durante la sua intervista a Domenica In. Il conduttore di Made in Sud, in collegamento dai suoi studi, ha scherzato con la padrona di casa della domenica della Rai facendole vedere una sagoma fatta a sua immagine e somiglianza di Mara Venier e non solo.

Tra stoccate e risate però, c’è qualcosa che non è sfuggito agli occhi più attenti, ovvero un dettaglio sulla mano di De Martino e il suo deviare ai tentativi della Zia di sapere di più in merito alla crisi matrimoniale con Belén Rodriguez.

“Sei uno str***!”

Nel suo ironizzare con la conduttrice, De Martino si mostra con una gamba ingessata appoggiata al tavolo del suo studio, scatenando una reazione da parte di Mara Venier: “Sei uno str****! Ecco ormai l’ho detto! Licenziatemi così resto a casa!”

“La Rai mi ha chiesto di seguire e tue orme, perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare” ha commentato l’ex ballerino di Amici.

De Martino senza fede

Nonostante i tentativi di Mara Venier di sapere come stia realmente Stefano De Martino, il conduttore di Made in Sud non ha voluto rispondere o lasciarsi andare a commenti in merito alla situazione con Belén, mantenendo sempre un atteggiamento ironico e divertente.

Quello che però è saltato subito agli occhi è che Stefano De Martino non indossa più la fede, che invece si vedeva distintamente nelle clip dello scorso anno.

Stefano De Martino senza fede al dito

Speranze disattese quelle dei fan, che non aspettavano altro che sapere cosa sia davvero accaduto.

Nessun tradimento ma…

Recenti rumors hanno però spifferato che non ci sarebbe stato nessun tradimento a causare la nuova crisi nella coppia ma tutt’altro genere di interferenze.

Si tratterebbe della presenza “eccessiva” della famiglia Rodriguez nella loro vita di coppia. A riportarlo è stato Libero citando fonti vicine a Belén e Stefano, oltre a questo, De Martino si sarebbe anche infastidito del fatto che, rispetto alla famiglia di lei, sua madre e sua sorella non avevano la stessa accoglienza.

Questa nuova versione dei fatti al momento non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati.

Approfondisci:

Belen Rodriguez e la sua verità: “Non sono giornate facili per me”

Belen in crisi con Stefano De Martino: il messaggio d’affetto di Mara Venier

Belén Rodriguez e Stefano De Martino in crisi: il retroscena su un’accesa sfuriata